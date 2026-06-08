Novantenne accoltella un uomo nel siracusano

Un uomo di 90 anni ha accoltellato un quarantasettenne ieri mattina, nel centro di Francofonte (Siracusa), durante una lite. La vittima è stata raggiunta da diversi fendenti all’addome, è stata soccorsa e trasferita in ospedale dove si trova ricoverata con la prognosi riservata. La lite sarebbe scoppiata in una piccola abitazione al piano terra, dove la compagna della vittima, una trentenne, secondo le indagini, si prostituiva. I carabinieri e la polizia municipale indagano per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.