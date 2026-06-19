Notte di paura a Saline, don Giovanni Zampaglione: “il male non avrà l’ultima parola”

“Don Giovanni Zampaglione parroco di Masella e Montebello Jonico a seguito della notte di paura e di silenzio che è stata trascorsa a Saline dopo due episodi incendiari che hanno colpito famiglie e attività ed è stata colpita un ‘intera comunità di fronte a questi atti distruttivi , la fede dice offre una luce potente contro lo sconforto .Da parte mia dice don Giovanni Zampaglione offro vicinanza , preghiere per chi ha subito danni e paura e soprattutto parole di conforto che si fondano sulla certezza che Dio non abbandona i suoi figli in questi situazioni difficili , invitando a rispondere alla violenza con la preghiera e la vicinanza di un paese che vuole crescere e di una comunità che non deve voltarsi dall’altra parte”. Lo afferma Don Giovanni Zampaglione parroco di Masella e Montebello Jonico.

“La fede ci insegna che il male non avrà l’ultima parola. ” Non lasciarti vincere dal male , ma vinci il male con il bene”( Romani 12, 21) . Oggi offrirò preghiere e rosario (Siamo nel mese del S.Cuore!!! ) perché chi ha compiuto questi gesti si converta , si arrivi al più presto alla verità e soprattutto Saline ritrovi tanta serenità e tanta pace . Nel frattempo mi permetto di invitare TUTTI A PREGARE per un mondo migliore e diverso”.