Niscemi, la frana che ha inghiottito il centro storico sarà studiata dal Mit di Boston

Il Mit di Boston approfondirà le dinamiche della frana di Niscemi. Il professore e ricercatore Andrew J. Whittle si è recato sui luoghi degli smottamenti, nel cuore del fronte apertosi a gennaio e che ha portato via una parte del centro storico della città. Lungo il fronte frana, accompagnato dagli operatori del dipartimento regionale e da esperti della summer school tenuta dallo stesso Mit, dall’università romana La Sapienza e dall’ateneo di Catania, Whittle ha prelevato campioni di argilla che saranno successivamente analizzati. Il ricercatore ha incontrato le autorità locali e il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti.

“Non è un’iniziativa che si sovrappone alle attività in corso condotte dalla protezione civile e dalle strutture attivate – dice l’ingegnere Gianfranco Di Pietro che ha preso parte al sopralluogo come esperto della summer school – però, è importante avere altri contributi di studio e approfondimento sulle cause della frana di gennaio, per approntare tutti quegli accorgimenti che dovranno servire a impedire che eventi di questo tipo possano ripetersi“.