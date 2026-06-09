Nesci: “Europa più vicina ai territori, accompagni percorso di crescita del Sud”

Si apre un nuovo mese di lavoro al Parlamento europeo per l’eurodeputato Denis Nesci, impegnato sui temi dello sviluppo dei territori, del sostegno alle imprese e delle opportunità per i giovani. Nella newsletter di giugno trovano spazio aggiornamenti sull’attività istituzionale a Bruxelles e Strasburgo, approfondimenti su bandi e opportunità europee per enti locali, imprese e associazioni, oltre ai principali temi al centro del dibattito europeo nelle ultime settimane.

“Il Mezzogiorno cambia anche grazie all’Europa – dichiara Denis Nesci – ma è fondamentale trasformare risorse e opportunità europee in strumenti concreti per i territori, le imprese e le nuove generazioni”.

Particolare attenzione viene dedicata alle misure europee per la crescita economica, l’innovazione, l’agricoltura e la formazione, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra Bruxelles e le comunità locali.

“L’Europa deve essere sempre più vicina ai cittadini e ai territori – conclude Nesci – accompagnando il percorso di crescita del Sud Italia con investimenti, bandi e occasioni di sviluppo reale”.