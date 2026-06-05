“Nella luce improvvisa. Le poesie dalla Calabria di Cesare Pavese”: Enzo Romeo presenta il suo libro a Reggio | INFO

La “Primavera della Bellezza”, ideata dal presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS, dott. Salvatore Timpano, prosegue a Reggio Calabria con i “Simposi A.I.Par.C. di Primavera”, realizzati in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, il Rhegium Julii e la Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Il primo appuntamento è in programma martedì 9 giugno alle ore 17.30, a Palazzo San Giorgio, nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà”. Al centro dell’incontro ci sarà la presentazione del libro di Enzo Romeo, Nella luce improvvisa. Le poesie dalla Calabria di Cesare Pavese, edito nel 2025 da Ancora Editrice.

Enzo Romeo, giornalista e saggista, a lungo caporedattore e vaticanista della Rai, è stato tra i primi ad approfondire l’esperienza del confino in Calabria di Cesare Pavese con il volume La solitudine feconda, edito nel 1986 da Progetto 2000. Nella luce improvvisa riprende il verso di una delle poesie raccolte nel libro, scritte da Cesare Pavese a Brancaleone, il paese in cui dal 4 agosto 1935 al 15 marzo 1936 il regime fascista lo inviò a scontare la condanna al confino. In Calabria, Pavese trovò ancora vive le radici dell’antica cultura greca, da lui tanto amata, e scoprì il chiarore abbagliante della Calabria jonica, con il sole che emerge dal mare.

Una luce insieme spietata e tenera, capace di penetrare e trasformare ogni cosa: la sofferenza e l’amore, la vita e la morte. Quella morte che Pavese si diede a Torino, quattordici anni dopo, con sedici bustine di sonnifero. Sedici, come le sue liriche “calabresi”, che considerava “le più belle del mazzo”. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Comune di Reggio Calabria. Porteranno poi il proprio saluto Salvatore Timpano, presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS, Giuseppe Bova, presidente del Rhegium Julii, e Giuseppe Caridi, presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria.

A dialogare con l’autore saranno Marina Neri, poetessa e scrittrice, direttrice del Dipartimento Cultura di A.I.Par.C. Nazionale ETS, e Natale Pace, scrittore del Rhegium Julii. L’interpretazione di brani scelti sarà affidata all’attrice Teresa Timpano.