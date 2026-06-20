Nebrodi Experience Festival: Raccuja si trasforma in un palcoscenico diffuso di cultura, musica e comunità

Raccuja si prepara a vivere una giornata all’insegna di esperienze autentiche, creatività, movimento e comunità con il Nebrodi Experience Festival, in programma domani 21 giugno, primo giorno d’estate. L’evento trasformerà il borgo in uno spazio vivo da attraversare, ascoltare e scoprire, con un ricco programma di attività pensate per tutte le età e per valorizzare il territorio dei Nebrodi.

Il festival nasce grazie a Nebrodi Experience (www.nebrodiexperience.com), progetto che promuove cultura, arte e movimento attraverso un approccio di turismo lento e consapevole, invitando a staccare dagli schermi e a riscoprire i luoghi e le persone. In questo spirito si inserisce anche il claim: “Scrolla meno. Vivi di più”.

Dalle ore 16 la giornata si apre con la visita guidata del borgo , un percorso tra vicoli, storia e tesori nascosti di Raccuja.

la giornata si apre con la , un percorso tra vicoli, storia e tesori nascosti di Raccuja. Ore 17 – Auditorium Comunale : spazio al movimento con il laboratorio creativo di musica e danza a cura di Artem Studio Danza.

: spazio al movimento con il a cura di Artem Studio Danza. Ore 17 – Auditorium Comunale : attività creative dedicate ai più giovani (5-14 anni) con i laboratori artistici curati da Alex Manera e Chiara Martelli.

: attività creative dedicate ai più giovani (5-14 anni) con i curati da Alex Manera e Chiara Martelli. Ore 18 – 19 : alla terrazza panoramica del Museo della Seta si terrà la sessione di Total Body , curata dall’A.C.D.R. Raccuja, tra sport e paesaggio.

: alla terrazza panoramica del si terrà la sessione di , curata dall’A.C.D.R. Raccuja, tra sport e paesaggio. Dalle ore 20 – Piazza del Popolo : apertura dell’area Food & Beverage con sapori del territorio.

: apertura dell’area con sapori del territorio. Ore 21 – Piazza del Popolo: il momento centrale della giornata sarà il concerto di Nello Analfino & T Orkestar, che chiuderà la rassegna musicale “Note di Primavera”, curata dalla Banda Musicale “Calogero Spanò”.

L’esibizione rappresenterà la conclusione di una giornata pensata per valorizzare l’identità e la vitalità dei Nebrodi, tra cultura, musica e partecipazione collettiva.