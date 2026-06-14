Naso festeggia i 105 anni di Rosaria Pizzino

Grande festa a Naso, in provincia di Messina, per Rosaria Pizzino, classe 1921, che il 12 giugno ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 105 anni. Una ricorrenza speciale, vissuta con emozione da familiari, amici e dall’intera comunità del borgo messinese. La notizia più bella è il compleanno di una donna che attraversa oltre un secolo di vita conservando, secondo quanto riportato, semplicità, serenità e curiosità verso il mondo. Rosaria, conosciuta anche come signora Rosina, è stata festeggiata in un clima di affetto e partecipazione, circondata dalla figlia e dalle persone più care. Il suo compleanno diventa così non soltanto una festa privata, ma anche un momento di comunità per Naso, che rende omaggio a una sua concittadina ultracentenaria e al valore della memoria custodita dalle persone più longeve del paese.

Rosaria Pizzino, una vita lunga oltre un secolo

Rosaria Pizzino è nata nel 1921 e ha compiuto 105 anni il 12 giugno. Un traguardo raro e prezioso, che racconta una vita attraversata da epoche, cambiamenti sociali, trasformazioni familiari e comunitarie. Il comunicato sottolinea come Rosaria continui a vivere le sue giornate con semplicità, serenità e tanta curiosità verso il mondo. Sono elementi che restituiscono l’immagine di una donna ancora profondamente legata alla vita quotidiana e al rapporto con chi le sta accanto. A festeggiarla, nel giorno del compleanno, c’erano la figlia, i familiari e gli amici. Un abbraccio collettivo che conferma il forte legame tra Rosaria e la comunità di Naso, dove la sua storia personale diventa patrimonio condiviso.

Il borgo di Naso e il valore degli ultracentenari

Il compleanno di Rosaria Pizzino assume un significato particolare anche per il territorio. Naso, borgo in provincia di Messina, celebra infatti una concittadina che entra nel gruppo ristretto e significativo delle persone capaci di superare il secolo di vita. Nel messaggio del sindaco Gaetano Nanì, il traguardo della signora Rosina viene collegato alla qualità della vita del paese e al senso di appartenenza che caratterizza la comunità. La longevità, in questo racconto, non è soltanto un dato anagrafico, ma diventa simbolo di un modo di vivere fatto di relazioni, cura e radicamento. Il riferimento alle altre concittadine ultracentenarie rafforza l’immagine di Naso come luogo in cui la lunga vita si intreccia con i valori del borgo, con la vicinanza tra le persone e con una quotidianità vissuta in un contesto comunitario forte.

Le parole del sindaco Gaetano Nanì

A nome dell’Amministrazione comunale, il sindaco Gaetano Nanì ha voluto rivolgere un pensiero speciale a Rosaria Pizzino, sottolineando il significato del suo compleanno per tutta la comunità. “Naso è un paese dove si vive bene e a lungo – ha dichiarato il sindaco Gaetano Nanì –. La signora Rosina, insieme alle altre concittadine ultracentenarie, rappresenta una testimonianza preziosa dei valori, della qualità della vita e del forte senso di comunità che caratterizzano il nostro borgo”. Le parole del primo cittadino mettono al centro tre elementi chiave: qualità della vita, valori e senso di comunità. Rosaria viene indicata come una testimonianza vivente di questi aspetti, capace di rappresentare il legame profondo tra le persone e il territorio.

Una festa di famiglia diventata festa di paese

Il compleanno di Rosaria Pizzino è stato celebrato in un clima di affetto, con la presenza della figlia, dei familiari e degli amici. Una festa intima, ma anche profondamente pubblica nel suo significato, perché i 105 anni di Rosaria sono diventati motivo di orgoglio per l’intera comunità di Naso. In piccoli centri come quello messinese, ricorrenze di questo tipo assumono spesso un valore collettivo. La vita di una persona ultracentenaria racconta la storia di una famiglia, ma anche quella del paese in cui ha vissuto, dei rapporti costruiti nel tempo e delle generazioni che si sono succedute intorno a lei. Rosaria continua a vivere le sue giornate con serenità e curiosità. Questo tratto, evidenziato nel comunicato, rende il suo traguardo ancora più significativo: non solo una lunga vita, ma una vita ancora aperta al presente e al mondo.

Gli auguri dell’Amministrazione comunale e della comunità

A Rosaria Pizzino sono arrivati gli auguri più affettuosi dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Naso per questo meraviglioso traguardo. Il compleanno della signora Rosina diventa così un’occasione per celebrare la longevità, la memoria e il legame tra le generazioni. I suoi 105 anni rappresentano una storia personale straordinaria, ma anche un simbolo della forza di una comunità che riconosce e valorizza i propri anziani. Nel giorno della festa, Naso ha stretto Rosaria in un abbraccio collettivo, rendendo omaggio a una donna nata nel 1921 che continua a essere, con la sua presenza, una testimonianza preziosa di vita, serenità e appartenenza.