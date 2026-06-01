Nasce KLEOS, il nuovo canale YouTube per raccontare Cittanova e il territorio

È online KLEOS, il nuovo canale YouTube promosso dal Circolo Fratelli d’Italia di Cittanova. L’obiettivo è creare uno spazio digitale di informazione, approfondimento e confronto dedicato alla vita politica, culturale e sociale del territorio. Il progetto punta a dare voce a cittadini, giovani, associazioni e realtà locali che vogliono contribuire alla crescita della comunità con idee, proposte e partecipazione attiva. Il palinsesto di KLEOS prevede interviste, dibattiti, reportage, dirette di eventi e contenuti esclusivi sulle sfide e le opportunità che riguardano Cittanova, la Calabria e l’Italia.

“L’impegno è promuovere un dialogo serio, concreto e vicino alle esigenze dei cittadini, valorizzando tradizioni, eccellenze e potenzialità del nostro territorio”, dichiarano dal Circolo Fratelli d’Italia di Cittanova. “KLEOS nasce per dare spazio a chi ogni giorno lavora per costruire un futuro migliore, partendo da qui”. Il canale è già online su YouTube. Il primo video sarà pubblicato nei prossimi giorni. Per seguire tutti gli aggiornamenti è possibile iscriversi e attivare le notifiche.