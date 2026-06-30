Nasce Gin Salina, il London Dry eoliano alla foglia di cappero

Nasce a Salina, nel cuore dell’arcipelago delle Eolie, un nuovo progetto della distillazione artigianale italiana: “Gin Salina“, il primo London Dry Gin caratterizzato dall’utilizzo esclusivo delle foglie di cappero come botanica principale. L’intuizione è del trentenne eoliano Jonathan Rando, la cui famiglia è storicamente legata all’imprenditoria locale, dal settore della panificazione fino alla ristorazione. Il progetto, giunto al suo secondo anno di sviluppo dopo una prima fase di micro-sperimentazione da cento bottiglie, debutta sul mercato con una produzione limitata di mille esemplari.

Il distillato si distingue nel panorama dei superalcolici premium per un percorso produttivo che unisce la raccolta manuale delle materie prime sull’isola alla precisione della distillazione veneta, avvenuta in una micro-distilleria privata di Verona. “L’obiettivo era racchiudere l’identità eoliana in una formula cristallina e strutturata, senza ricorrere a infusioni o colorazioni artificiali“, spiega l’ideatore. La ricetta del London Dry prevede un nucleo aromatico dominato dalla foglia di cappero, raccolta ed essiccata personalmente dall’imprenditore durante i mesi invernali, affiancata da buccia di mandarino e limone, foglia di olivo e finocchietto selvatico. Il risultato è un profilo sensoriale salmastro, agrumato e spiccatamente mediterraneo.

Dopo un anno di transizione dedicato all’ottimizzazione del packaging e alla registrazione esclusiva del marchio “Gin Salina“, il piano di distribuzione prevede una prima fase pilota focalizzata sulla ristorazione di nicchia dell’isola e, successivamente, l’estensione al mercato regionale tramite un distributore siciliano. Prospettive a lungo termine guardano già all’export internazionale, con i primi contatti avviati verso Stati Uniti e Asia, mercati storicamente ricettivi verso il segmento dei craft spirits e del made in Sicily. Al momento, il prodotto è disponibile in esclusiva per la clientela del locale “Da Jo”, situato sulla spiaggia di Rinella, dove funge da test di mercato in vista del lancio commerciale su larga scala.