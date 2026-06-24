Nasce Arasì Lab, nuova associazione per inclusione, cultura e valorizzazione del territorio

Sarà presentata sabato 27 giugno 2026, alle ore 18.30, presso la sede di Via Cataciola – Traversa Canonica n. 4, la nuova Arasì Lab APS ASD, Associazione di Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica. La nuova realtà nasce con l’obiettivo di promuovere inclusione sociale, partecipazione civica, cultura, educazione e valorizzazione del territorio. L’inaugurazione della sede associativa rappresenta l’avvio ufficiale di un progetto che mette al centro la comunità, le relazioni e la crescita condivisa, attraverso attività rivolte a bambini, giovani, famiglie e cittadini di tutte le età.

Nel corso della serata saranno presentate le principali linee progettuali dell’associazione. Tra queste, il sostegno alle famiglie, i percorsi educativi e formativi, la promozione della lettura e della cultura, la tutela dell’ambiente, i laboratori creativi e la valorizzazione delle tradizioni locali. “Arasì Lab nasce dalla volontà di creare uno spazio aperto e partecipato, capace di generare opportunità, aggregazione e benessere per la comunità», afferma la dott.ssa Caterina Curatola, presidente dell’associazione. «Crediamo nella forza della collaborazione e nella valorizzazione delle risorse umane e culturali del nostro territorio”. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza, alle associazioni e alle istituzioni locali e vuole rappresentare un momento di incontro e confronto per costruire nuove sinergie a favore dello sviluppo sociale e culturale del territorio.