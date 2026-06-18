Nasce a Reggio Calabria il social network sul food, un’app per i ristoratori del domani. Tra i testimonial anche Niccolò Centioni, Rudi dei Cesaroni

Un social network sul food, un’app per i giovani ristoratori del domani. Dove nasce l’idea? A Reggio Calabria. Protagonista? Il Museo del Bergamotto, sempre molto attento in fatto di innovazione e non solo. Oggi, al polo reggino, istituzione della città in rappresentanza dell’oro di Reggio Calabria, sono state lanciate in anteprima assoluta l’interfaccia e le funzionalità della nuova app “Home Restaurant Hotel”, l’innovativo social network sul food che sarà disponibile negli store digitali dal 12 settembre. Contestualmente, è stato illustrato il calendario del Tour degli Studios, che partirà il 12 e 13 settembre da Reggio Calabria per poi toccare la Puglia (novembre), il Lazio (gennaio 2027), l’Emilia Romagna (marzo) e la Sardegna (giugno).

Tra i protagonisti di questa giornata, e anche del tour che si terrà a settembre, Niccolò Centioni, da tutti conosciuto come Rudi de “I Cesaroni”, uno dei tre figli di Giulio (Claudio Amendola) nella nota e storica fiction di Canale 5 che nelle scorse settimane ha fatto ritorno in tv dopo tantissimi anni. A margine dell’evento odierno al Museo del Bergamotto, i protagonisti hanno illustrato i dettagli di questa bella iniziativa, volta a formare i ristoratori del domani attraverso un’app a cui è possibile iscriversi per toccare con mano cosa significhi gestire piccole partecipazioni di turisti. Ma a parlare anche del tour che li coinvolgerà a settembre.