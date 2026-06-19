Movida estiva a Messina, stretta su sicurezza e controlli: più vigilanza nelle aree turistiche

Si è svolta stamattina, presso il Palazzo del Governo di Messina, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto, Cosima Di Stani, alle quale hanno partecipato, oltre al Questore e ai Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, i Comandanti delle Capitanerie di Porto di Messina e Milazzo, il Sindaco della Città Metropolitana di Messina e i primi cittadini, o i loro delegati, dei Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Brolo, Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Gioiosa Marea, Letojanni, Lipari, Milazzo, Patti, Roccalumera, Rometta, Sant’Agata di Militello, Santa Teresa di Riva, Spadafora, Taormina e Villafranca Tirrena, nonché rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, dell’ARPA e di Confesercenti.

Obiettivo è stato quello di approfondire e condividere idonee misure in materia di safety e security

Obiettivo è stato quello di approfondire e condividere idonee misure in materia di safety e security con riferimento alla movida notturna nei locali di intrattenimento, in considerazione della stagione estiva ormai cominciata ed anche dell’avvenuto trasferimento agli Enti locali siciliani delle funzioni di polizia amministrativa concernenti il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni per spettacoli e manifestazioni pubbliche. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo da parte delle Forze di Polizia, soprattutto durante i fine settimana, si è provveduto a richiedere aggiuntive unità di personale che saranno impiegate nei territori a maggiore impatto turistico.

Nel corso della riunione, è stata sottolineata l’esigenza che, nelle zone dedicate alla movida, siano particolarmente rafforzati e resi visibili i dispositivi di vigilanza e di controllo per prevenire il verificarsi di fenomeni di illegalità diffusa quali risse e disordini e, inoltre, per assicurare una cornice di sicurezza, verranno espletati mirati servizi sul territorio con adeguate aliquote interforze integrate con personale dei Vigili del Fuoco, ASP e Arpa.

I Sindaci dell’Area metropolitana sono stati invitati a predisporre interventi che assicurino una vigilanza efficace

Al contempo, i Sindaci dell’Area metropolitana sono stati invitati a predisporre interventi che assicurino, attraverso la Polizia locale, una vigilanza efficace sia sugli esercizi pubblici sia sulla viabilità. A sua volta, la Polizia Stradale effettuerà servizi di monitoraggio del rispetto delle norme del Codice della Strada nelle adiacenze delle discoteche anche per verificare l’eventuale abuso di alcol o stupefacenti. Nella stessa direzione, la Confesercenti è stata sensibilizzata a coinvolgere attivamente i gestori privati per contribuire, nel solco della c.d. sicurezza partecipata, all’approntamento di misure volte a garantire la sicurezza dell’utenza nel corso delle serate di intrattenimento, con l’ausilio di addetti alla vigilanza adeguatamente formati e, parallelamente, al rispetto delle regole e ai divieti afferenti alla vendita di alcolici ai minorenni oltre che alle emissioni sonore.

Gli amministratori locali presenti hanno manifestato l’impegno ad una programmazione condivisa

Gli amministratori locali presenti hanno manifestato l’impegno ad una programmazione condivisa volta ad armonizzare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di intrattenimento per scongiurare il c.d. “nomadismo” nei vari paesi da parte degli avventori dei locali e il rappresentante di Confesercenti ha positivamente accolto l’invito a sensibilizzare gli esercenti all’adozione di comportamenti virtuosi al fine di prevenire potenziali comportamenti antisociali.