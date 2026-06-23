Movida a Reggio Calabria, vertice in Prefettura: confermate le misure per sicurezza e decoro

Si è svolta oggi, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, ed alla quale ha preso parte – per la prima volta – il neo Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, per un esame congiunto delle iniziative per contrastare i comportamenti antisociali nelle zone della movida, e condividere gli obiettivi e le strategie d’intervento.

All’incontro hanno preso parte il Questore, Paolo Sirna; il Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Reggio Calabria, Col. Antonio Merola; il Comandante del Gruppo Guardia di Finanza di Reggio Calabria, Col. Giovanni Ferrajolo; il Presidente della Camera di Commercio, Antonino Tramontana; il Presidente ed il Direttore della Confcommercio, Lorenzo Labate e Fabio Giubilo; il Presidente della Confesercenti, Claudio Aloisio; il Direttore della CNA, Alessandro Laganà; il Vice Comandante della Polizia Municipale, Magg. Rosalba Venanzio.

È stata evidenziata l’efficacia delle misure attuate durante la stagione invernale sulla base di quanto previsto, in particolare, con l’Intesa collaborativa, tra Prefettura e Comune, e con il Patto di collaborazione per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, tra Prefettura e le Organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti.

La positiva ricaduta delle iniziative assunte secondo quanto previsto nei due citati atti, sottoscritti l’anno scorso, ha indotto gli intervenuti a confermarne l’applicazione anche nell’imminente stagione estiva, nel corso della quale saranno anche implementati i servizi svolti dalla Polizia Locale.

Proseguiranno, dunque, le azioni sistematiche e continuative volte ad assicurare una gestione ordinata degli scenari notturni di svago, con il contemperamento degli interessi legati alla fruizione dei momenti di socialità, in particolare da parte dei più giovani, con gli interessi generali alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed al rispetto della quiete pubblica e del decoro urbano.