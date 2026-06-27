Movida a Messina, l’Onorevole Raffa scrive al Prefetto: “cittadini esasperati, serve un tavolo di confronto”

Un tavolo di confronto per affrontare i disagi legati alla movida lungo la litoranea di Messina e verificare la messa in regola dei locali rispetto alla normativa di impatto acustico. È la richiesta avanzata dall’onorevole Angela Raffa, che ha scritto una lettera a S.E. Prefetto di Messina dopo i solleciti del Comitato Cittadini Litoranea Messina. “Rispondendo – così l’on. Angela Raffa – ai solleciti del “Comitato Cittadini Litoranea Messina” ed avendo verificato la gravità della situazione, ho scritto stamane una lettera a S.E. Prefetto di Messina per chiedere di convocare un tavolo di confronto per l’esasperazione dei cittadini a causa dei disagi che la movida crea lungo la litoranea di Messina e soprattutto sulla messa in regola dei locali alla normativa di impatto acustico”.

“Lo dico chiaramente è una battaglia di civiltà e convivenza, non di guerra uno contro l’altro, che porteremo fino in fondo e per cui auspichiamo una soluzione condivisa e che possa venire incontro alle esigenze di tutti. Io mi aspetto che il Comune, che ha le competenze in merito, intervenga per aiutare e guidare i locali a mettersi in regola il prima possibile”.