Motta San Giovanni, emozione e partecipazione per il saggio finale del progetto teatrale “InHarte”

Emozione, partecipazione e grande coinvolgimento del pubblico per il saggio finale del progetto InHarte, laboratorio teatrale dedicato a persone con disabilità, andato in scena lunedì 8 giugno in Piazza della Municipalità. L’evento ha richiamato un numeroso pubblico, incuriosito da una rappresentazione considerata nuova per il territorio, capace di unire teatro sociale, inclusione e partecipazione attiva. Il progetto è promosso dall’associazione InHoltre ODV, attiva da oltre 20 anni nel campo della disabilità e impegnata a promuovere una visione inclusiva della società. Nel corso della serata, le performance dei partecipanti hanno suscitato forte emozione e apprezzamento da parte degli spettatori.

Secondo l’associazione, l’obiettivo del laboratorio è quello di superare stereotipi e pregiudizi legati alla disabilità, promuovendo un approccio di piena inclusione sociale: “l’associazione InHoltre, che da ben 20 anni opera nel mondo della disabilità, lavora costantemente per scardinare il pregiudizio di chi la considera un “mondo a parte”; noi, al contrario, siamo fermamente convinti che le persone con disabilità siano una parte del mondo”. Lo spettacolo ha visto la partecipazione attiva dei ragazzi coinvolti nel progetto, che si sono esibiti sotto la guida del regista ed esperto di teatro sociale Vincenzo Mercurio. Le performance hanno raccolto lunghi applausi, culminati in un’ovazione finale da parte del pubblico presente in piazza. “Il divertimento è stato collettivo: ha coinvolto gli spettatori ma soprattutto i ragazzi di InHoltre”.

Un’esperienza formativa e un progetto che continua

Per i partecipanti si è trattato della prima esibizione in uno spazio aperto, dopo mesi di lavoro svolto in laboratorio in un ambiente protetto. Il successo dell’esperienza apre ora alla possibilità di replicare lo spettacolo “Giorni invisibili” in altri contesti. L’associazione sottolinea inoltre il valore educativo del percorso: “la persona con disabilità non è solamente qualcuno al quale si dà ma deve essere aiutato a divenire colui che dà, nella misura delle sue possibilità”. Un ringraziamento è stato rivolto al regista, agli operatori e ai volontari di InHoltre ODV, definiti la “spina dorsale” dell’organizzazione. Il progetto proseguirà con un nuovo evento già in programma: la 20ª edizione della Serata di solidarietà – La disabilità in piazza, fissata per il 4 agosto.