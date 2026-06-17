Morte Steeve Parisi, Falcomatà: “Reggio perde un uomo perbene e una guida del turismo”

“La tragica e improvvisa scomparsa di Steeve Parisi lascia un vuoto profondo nella comunità reggina. Ci lascia un imprenditore lungimirante, un professionista stimato, ma soprattutto un uomo perbene, la cui solarità e i cui modi straordinariamente garbati rappresentavano un esempio per tutti“. Così, in una nota, il consigliere regionale, già sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, esprime il proprio dolore per la prematura scomparsa del presidente dell’associazione Reggio Bed.

“Negli anni – continua Falcomatà – abbiamo avuto modo di condividere visioni, progetti e speranze per il futuro turistico della nostra città. Come presidente di Reggio Bed, Steeve ha saputo intuire, prima e meglio di altri, il valore e le potenzialità dell’ospitalità diffusa, trasformando l’accoglienza extralberghiera in un vero e proprio motore di sviluppo identitario e culturale per il territorio. Il suo non era semplicemente un impegno imprenditoriale, ma un atto d’amore quotidiano verso la sua Reggio, che difendeva e promuoveva con un entusiasmo appassionato e contagioso”.

“Accanto al profilo del grande professionista – aggiunge il consigliere regionale – è impossibile non ricordare la sua straordinaria passione per lo sport e la natura. Steeve era energia pura, una persona capace di ascoltare e di dialogare con una positività rara, sempre con il sorriso e con una generosa predisposizione verso il prossimo”.

“In questo momento di immenso dolore – conclude Falcomatà – desidero stringermi attorno alla famiglia di Steeve, ai suoi cari e a tutta la comunità degli operatori turistici e di Reggio Bed, che oggi perde la sua guida carismatica. A noi resta il dovere di custodire la sua memoria e di continuare a lavorare per quella narrazione autentica e accogliente della nostra terra in cui Steeve ha creduto fino all’ultimo giorno”.