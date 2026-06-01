Morano Calabro, missione di promozione territoriale del Comune e del Parco del Pollino nel Land tedesco del Saarland

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la missione di promozione territoriale del Comune di Morano Calabro e del Parco Nazionale del Pollino nel Land tedesco del Saarland, articolata in tre importanti appuntamenti che hanno consentito di presentare al pubblico tedesco le eccellenze culturali, turistiche, ambientali ed enogastronomiche del territorio calabrese. L’iniziativa, promossa dal Comune di Morano Calabro nell’ambito delle attività di valorizzazione e internazionalizzazione del territorio, ha rappresentato un significativo momento di confronto istituzionale e culturale con una delle regioni tedesche che ospita una consolidata comunità di cittadini originari di Morano Calabro e della Calabria.

Per l’occasione, il Sindaco di Morano Calabro, Mario Donadio, ha delegato il Consigliere comunale Geppino Feoli a rappresentare ufficialmente l’Amministrazione comunale e a guidare la delegazione istituzionale composta da: Rosanna Anele, architetto responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Morano Calabro e progettista di “Ri_AbitareMorano”, progetto finanziato nell’ambito del PNRR grazie al quale è stato realizzato il C.E.S.I.M. – Centro Studi Internazionale della Migrazione dei Moranesi nel Mondo; Franca Piluso, referente comunale dello I.A.T. – Punto di Informazione e Accoglienza Turistica; Donato Sabatella, responsabile della Catasta Pollino, centro di promozione territoriale del Parco Nazionale del Pollino.

Nell’ambito del progetto, Catasta Pollino ha curato per conto del Comune di Morano Calabro il servizio organizzativo degli eventi, contribuendo alla promozione integrata delle risorse naturalistiche, culturali e identitarie dell’area del Pollino.

Le prime due tappe della missione si sono svolte nelle città di Saarbrücken e Saarlouis, rispettivamente presso il ristorante La Coccinella e presso il Davy’s Pinseria, registrando una partecipazione superiore alle aspettative e suscitando grande interesse tra cittadini tedeschi, rappresentanti delle istituzioni locali, operatori turistici, associazioni culturali e imprenditori del territorio. Nel corso degli incontri sono stati presentati Morano Calabro, annoverato tra i Borghi più Belli d’Italia, il patrimonio storico e culturale della comunità moranese, il progetto C.E.S.I.M. e le straordinarie risorse ambientali del Parco Nazionale del Pollino, il più esteso d’Italia.

Le serate hanno offerto anche l’opportunità di far conoscere le eccellenze enogastronomiche calabresi attraverso degustazioni di prodotti tipici e vini del territorio. Particolarmente significativa è stata la presenza di Carolin Lehberger, Direttrice del Regionalverband Saarbrücken, che ha preso parte all’evento di presentazione territoriale organizzato a Saarbrücken, manifestando grande interesse per il progetto e per le opportunità di collaborazione tra il Saarland e la Calabria. Il momento culminante della missione si è svolto con la partecipazione ufficiale della delegazione di Morano Calabro alla manifestazione italo-tedesca “L’Italia in Piazza”, tenutasi nello storico Schlossgarten, il giardino del Castello di Saarbrücken.

L’evento, tra i più importanti appuntamenti dedicati alla cultura italiana nel Saarland, è organizzato dal Regionalverband Saarbrücken in collaborazione con il Sizilianischer Freundeskreis (Circolo degli Amici Siciliani), associazione fondata e presieduta da Elfriede Nikodemus, insignita dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana per il suo costante impegno nella promozione delle relazioni culturali tra Italia e Germania. Davanti a centinaia di cittadini provenienti da tutto il Land, la delegazione ufficiale del Comune di Morano Calabro è stata presentata sul palco principale dalla Direttrice del Regionalverband Saarbrücken, che ha voluto sottolineare il valore della collaborazione avviata con il Comune e l’importanza degli scambi culturali tra il Saarland e la Calabria.

La partecipazione a “L’Italia in Piazza” ha rappresentato una prestigiosa vetrina internazionale per Morano Calabro e per il Parco Nazionale del Pollino, consentendo di consolidare relazioni istituzionali già avviate e di promuovere ulteriormente il territorio presso il pubblico tedesco. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di cooperazione culturale e territoriale finalizzato ad attivare e rafforzare gli scambi tra il Comune di Morano Calabro e le città di Saarbrücken e Saarlouis, territori nei quali vive una significativa comunità di cittadini di origine moranese. La missione nel Saarland rappresenta il risultato di un percorso condiviso tra istituzioni, operatori territoriali e comunità italiane all’estero, sostenuto da un’attenta pianificazione organizzativa e da un efficace lavoro di relazioni istituzionali, coordinato da Silvestro Parise, giornalista e Consultore della Regione Calabria in Germania, il cui contributo ha consentito la realizzazione delle tre tappe previste dal programma e il consolidamento dei rapporti avviati con le città di Saarbrücken e Saarlouis.

L’ottima riuscita delle manifestazioni conferma il crescente interesse del mercato tedesco verso una Calabria autentica, ricca di storia, cultura, paesaggi e tradizioni, e dimostra l’efficacia delle attività di promozione territoriale realizzate attraverso la collaborazione tra enti pubblici, istituzioni, associazioni e operatori del territorio.

L’esperienza maturata nel Saarland rappresenta inoltre un importante punto di partenza per nuove progettualità internazionali.

In tale prospettiva è già in fase di sviluppo “Experience Calabria 2027”, iniziativa che punta a realizzare per la prima volta in Germania e Svizzera una grande piattaforma di promozione integrata delle eccellenze culturali, turistiche, produttive ed enogastronomiche della Calabria, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza e la visibilità della regione nei principali mercati europei.