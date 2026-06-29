Montebello Jonico, grande partecipazione alla festa dei Santi Pietro e Paolo

ai festeggiamenti in onore dei, che si sono svolti presso la chiesetta di, a. Don, arciprete di Montebello Jonico, nello stilare il programma ha previsto due giorni di, il, coinvolgendo la comunità in un momento di fede, incontro e condivisione.è un borgo antico dove la vista si inebria nel vedere alberi di ulivo, querce, ginestre e ogni tipo di fiore che Dio ha voluto regalare a questo territorio, dove si apre un bellissimo spettacolo e la cui vista è stupenda. Nonostante siano rimaste pochissime famiglie, si è riusciti a organizzare due giorni di preghiera che hanno visto la partecipazione di tutti:

Don Giovanni Zampaglione, nello “spezzare” la Parola, ha ricordato che San Pietro e San Paolo erano due persone diversissime, piene di limiti e paure. Eppure, fidandosi di Gesù, hanno cambiato il mondo. Questa festa, ha sottolineato, insegna che non serve essere perfetti per fare cose straordinarie: basta lasciarsi provocare dal Vangelo e rimettersi in gioco ogni giorno. Rivolgendosi ai giovani presenti — e con un invito esteso a tutti i giovani che lo seguono giornalmente anche attraverso i social — li ha invitati a guardare all’apostolo Pietro e a non avere paura di prendere il largo: il futuro inizia dove finiscono le sicurezze. Da qui l’esortazione a non lasciarsi rubare la speranza: “Siate audaci, brillate, fate sentire la vostra voce.”