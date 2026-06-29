Montebello Jonico, grande partecipazione alla festa dei Santi Pietro e Paolo

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Tantissima partecipazione ai festeggiamenti in onore dei Santi Pietro e Paolo, che si sono svolti presso la chiesetta di Mastropietro, a Montebello Jonico. Don Giovanni Zampaglione, arciprete di Montebello Jonico, nello stilare il programma ha previsto due giorni di riflessione e preghiera, il 28 e 29 giugno, coinvolgendo la comunità in un momento di fede, incontro e condivisione. Mastropietro è un borgo antico dove la vista si inebria nel vedere alberi di ulivo, querce, ginestre e ogni tipo di fiore che Dio ha voluto regalare a questo territorio, dove si apre un bellissimo spettacolo e la cui vista è stupenda. Nonostante siano rimaste pochissime famiglie, si è riusciti a organizzare due giorni di preghiera che hanno visto la partecipazione di tutti: Masella, Montebello e Mastropietro.

Don Giovanni Zampaglione, nello “spezzare” la Parola, ha ricordato che San Pietro e San Paolo erano due persone diversissime, piene di limiti e paure. Eppure, fidandosi di Gesù, hanno cambiato il mondo. Questa festa, ha sottolineato, insegna che non serve essere perfetti per fare cose straordinarie: basta lasciarsi provocare dal Vangelo e rimettersi in gioco ogni giorno. Rivolgendosi ai giovani presenti — e con un invito esteso a tutti i giovani che lo seguono giornalmente anche attraverso i social — li ha invitati a guardare all’apostolo Pietro e a non avere paura di prendere il largo: il futuro inizia dove finiscono le sicurezze. Da qui l’esortazione a non lasciarsi rubare la speranza: “Siate audaci, brillate, fate sentire la vostra voce.”

Subito dopo la Celebrazione Eucaristica c’è stato un momento di convivialità e di festa, vissuto nello spirito della comunione e della condivisione, così come desidera il parroco don Giovanni Zampaglione, che crede nel valore della comunione e del volersi bene. Valori, questi, da mettere sempre al primo posto nella vita personale, in un ambiente di paese o di città, nella certezza che la fede smuove le montagne, oltre ad avvicinare i cuori. Presente alla Celebrazione Eucaristica, in rappresentanza del sindaco Suraci di Montebello Jonico, l’assessore Domenica Tripodi.

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