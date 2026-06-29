Don Giovanni Zampaglione, nello “spezzare” la Parola, ha ricordato che San Pietro e San Paolo erano due persone diversissime, piene di limiti e paure. Eppure, fidandosi di Gesù, hanno cambiato il mondo. Questa festa, ha sottolineato, insegna che non serve essere perfetti per fare cose straordinarie: basta lasciarsi provocare dal Vangelo e rimettersi in gioco ogni giorno. Rivolgendosi ai giovani presenti — e con un invito esteso a tutti i giovani che lo seguono giornalmente anche attraverso i social — li ha invitati a guardare all’apostolo Pietro e a non avere paura di prendere il largo: il futuro inizia dove finiscono le sicurezze. Da qui l’esortazione a non lasciarsi rubare la speranza: “Siate audaci, brillate, fate sentire la vostra voce.”
Montebello Jonico, grande partecipazione alla festa dei Santi Pietro e Paolo
/