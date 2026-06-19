Mondiali, shock in Argentina: annunciata la morte del padre di Messi in diretta tv, ma è una fake. La giornalista si dimette

Una falsa notizia sulla morte del padre di Lionel Messi, diffusa durante una trasmissione televisiva, ha provocato forti polemiche in Argentina. Durante la trasmissione televisiva El Show del Verano, su Luzu TV, la conduttrice Florencia Peña ha annunciato erroneamente in diretta la morte di Jorge Messi, padre del capitano della nazionale argentina Lionel Messi. La notizia è stata comunicata dopo un’informazione ricevuta tramite auricolare dalla redazione ed è diventata rapidamente virale, prima di essere smentita poche ore dopo da fonti vicine alla famiglia del calciatore. L’errore ha subito acceso le polemiche nel Paese, dove tutto ciò che riguarda Messi genera grande attenzione e sensibilità.

Le scuse ufficiali di Luzu TV dopo la notizia non verificata

Di fronte alla gravità dell’accaduto, Luzu TV ha diffuso un comunicato ufficiale nel quale ha espresso “profondo rammarico” per la diffusione di una notizia non verificata.

L’emittente ha definito inaccettabile la gestione di un’informazione così sensibile e ha annunciato provvedimenti interni. La direzione ha inoltre comunicato la separazione dal personale coinvolto nella diffusione della falsa notizia sulla morte di Jorge Messi.

Florencia Peña si scusa e lascia la trasmissione

Anche Florencia Peña è intervenuta pubblicamente dopo l’errore commesso in diretta. La conduttrice ha pubblicato un messaggio di scuse sui social, assumendosi la responsabilità dell’accaduto.

Nel suo messaggio ha scritto: “Mi vergogno profondamente di aver alimentato questo dolore”. Successivamente, in lacrime, Peña ha confermato anche la decisione di dimettersi dalla trasmissione.

Secondo quanto riportato, la conduttrice avrebbe contattato direttamente Celia Cuccittini, madre di Lionel Messi, che avrebbe accettato le sue scuse.

La reazione politica di Javier Milei sul caso Messi

L’episodio ha avuto anche una forte eco politica in Argentina. Il presidente argentino Javier Milei ha criticato duramente quanto accaduto, definendo la giornalista una “pettegola meschina”.

Sui social, Milei ha inoltre sottolineato che “chi attacca Messi attacca tutto il Paese”, confermando quanto la figura di Lionel Messi sia considerata centrale nell’immaginario pubblico argentino.