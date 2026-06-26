Mondiali 2026, terremoto in Norvegia? No! La terra trema a ogni gol di Haaland

Haaland segna, la Norvegia esulta e il terreno vibra. Non è un modo di dire, ma quanto registrato dai ricercatori dell’Università di Bergen, dove un sismografo installato nel campus universitario ha rilevato piccole vibrazioni del terreno ogni volta che la nazionale norvegese è andata in gol. La curiosa vicenda è emersa dopo le vittorie della Norvegia contro Iraq e Senegal, quando gli strumenti dell’ateneo hanno evidenziato leggere scosse in corrispondenza delle reti segnate. Nessun allarme, però: non si tratta di terremoti, ma dell’effetto prodotto da migliaia di tifosi che saltano contemporaneamente durante le esultanze.

Il protagonista simbolico di questa storia è inevitabilmente Haaland, capace di trasformare ogni gol in una piccola scossa collettiva. Una potenza che, almeno sugli spalti, sembra arrivare fino al sottosuolo: quando la Norvegia segna, la festa è così intensa da lasciare traccia anche sul sismografo.

Oggi la storia è tornata d’attualità in vista della sfida contro la Francia, riportando l’attenzione su un fenomeno tanto curioso quanto significativo del coinvolgimento dei tifosi norvegesi. Il dato scientifico resta chiaro: nessun terremoto in Norvegia, solo l’energia di una tifoseria che si muove all’unisono.

E se il campo racconta i gol, a Bergen ci pensano gli strumenti a confermare il resto: con Haaland e la Norvegia, anche le esultanze possono fare rumore sotto i piedi.