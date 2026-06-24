Mondiali 2026, Partey accusato di stupro: il gesto di Spence in Inghilterra-Ghana è virale | VIDEO

Una nuova polemica scuote i Mondiali 2026. Dopo le discussioni già nate attorno ad alcuni episodi dentro e fuori dal campo, l’attenzione si è spostata sul prepartita della sfida disputata ieri sera a Boston, dove un video diventato rapidamente virale sui social media sembra mostrare un momento di tensione tra due giocatori. Al centro del caso ci sono Djed Spence e Thomas Partey. Le immagini circolate online hanno acceso il dibattito tra tifosi e utenti, alimentando una nuova controversia in una competizione già seguita con enorme attenzione anche per ciò che accade lontano dal gioco.

Un video diffuso sui social media mostra Djed Spence mentre si rifiuta di stringere la mano a Thomas Partey prima del match disputato ieri sera a Boston. L’episodio è avvenuto nel prepartita, durante i consueti saluti tra i giocatori. Nelle immagini che circolano online, il terzino inglese appare evitare il gesto nei confronti del centrocampista ghanese.

Partey ha fatto il suo debutto ai Mondiali dopo aver saltato la prima partita della sua nazionale nel torneo. Al giocatore era stato negato l’ingresso in Canada dopo aver dichiarato alle autorità di non essere mai stato arrestato né accusato di alcun reato.

Il centrocampista del Villarreal, ex Arsenal, si è dichiarato non colpevole di sette capi d’accusa per stupro e uno per violenza sessuale. Le accuse riguardano le denunce presentate da quattro donne diverse per fatti relativi al periodo compreso tra il 2020 e il 2022. Il processo è previsto per il prossimo anno.

Al Boston Stadium, Partey è stato accolto dai fischi dei tifosi inglesi. Le contestazioni sono proseguite durante la partita, con il centrocampista ghanese fischiato a ogni tocco di palla.