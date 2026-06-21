Mondiali 2026, l’Iran punge Trump: “Messico miglior Paese ospitante, USA hanno fallito”

L’Iran ha criticato la gestione statunitense della Coppa del Mondo 2026, sostenendo che gli Stati Uniti starebbero “fallendo nella loro responsabilità come Paese ospitante” e indicando il Messico come Paese “in testa” sul piano dell’accoglienza. In una dichiarazione a “Politico”, Mohammad Reza Gilani, consigliere per gli affari culturali dell’ambasciata iraniana in Messico, ha affermato che il torneo “non si gioca solo negli stadi, ma anche nelle strade, negli aeroporti e nelle piazze pubbliche“, aggiungendo che in questo “confronto parallelo il Messico sembra essere in testa“.

Gilani ha sottolineato favorevolmente l’accoglienza messicana nei confronti dei tifosi iraniani, contrapponendola alle difficoltà riscontrate negli Stati Uniti, tra problemi di visti e restrizioni all’ingresso per alcune delegazioni. “Le infrastrutture contano. Gli stadi contano. Anche la sicurezza conta“, ha dichiarato, sottolineando però che “la storia dimostra che i grandi organizzatori vengono ricordati per qualcosa di più profondo: la capacità di far sentire il mondo benvenuto“. Ha infine concluso che, al di là dei risultati sportivi, “il Messico sta già vincendo una delle partite più importanti del torneo: quella dell’ospitalità“.