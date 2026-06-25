Mondiali 2026, l’Iran chiede alla FIFA il divieto delle bandiere LGBTQI+: “contrarie a nostri valori”

La Federazione iraniana di calcio ha inviato una lettera alla FIFA chiedendo di vietare l’ingresso delle bandiere arcobaleno allo stadio in occasione della partita tra Iran ed Egitto, in programma a Seattle per la Coppa del Mondo FIFA 2026. La richiesta arriva alla vigilia dell’incontro, previsto per domani 26 giugno, in un contesto particolarmente delicato: la stessa FIFA avrebbe infatti definito la partita come un evento dedicato alla comunità LGBTQ+.

La lettera dell’Iran alla FIFA sulle bandiere arcobaleno

Nella comunicazione indirizzata alla FIFA, la federazione iraniana ha motivato la propria posizione sostenendo che la presenza delle bandiere arcobaleno non sarebbe compatibile con l’identità culturale e religiosa del Paese.

Secondo quanto riportato nella lettera, la bandiera arcobaleno “contraddice i valori e le credenze del Paese”. Una frase che sintetizza la posizione ufficiale dell’Iran rispetto all’eventuale esposizione dei simboli legati ai diritti LGBTQ+ durante la partita contro l’Egitto.

Iran-Egitto a Seattle, una partita dal forte valore simbolico

La sfida tra Iran ed Egitto a Seattle assume così un significato che va oltre il piano sportivo. L’incontro dei Mondiali 2026 si inserisce infatti in un dibattito più ampio sul rapporto tra calcio, diritti civili e libertà di espressione all’interno degli stadi. La possibile presenza delle bandiere arcobaleno sugli spalti rappresenta un tema sensibile per diverse federazioni e tifoserie, soprattutto quando gli eventi internazionali coinvolgono Paesi con visioni molto differenti sui diritti della comunità LGBTQ+.

FIFA chiamata a decidere sulla richiesta dell’Iran

Ora l’attenzione si concentra sulla risposta della FIFA, chiamata a valutare la richiesta avanzata dalla Federazione iraniana in vista della partita di Seattle. La decisione potrebbe avere un impatto non solo sull’organizzazione dell’incontro tra Iran ed Egitto, ma anche sul messaggio pubblico che la competizione intende trasmettere. La Coppa del Mondo FIFA 2026 si conferma così un palcoscenico globale non solo per il calcio, ma anche per questioni sociali e culturali che attraversano il mondo dello sport contemporaneo.