Mondiali 2026, le maledizioni dello stregone del Ghana: prima Kane, ora Messi. La profezia shock sull’Argentina

Ai Mondiali 2026, mentre le squadre si avvicinano alla fase a eliminazione diretta, il racconto del torneo si arricchisce di una narrazione parallela che va oltre il campo da gioco. Un intreccio tra sport e folklore che riporta al centro dell’attenzione la figura di Stephen Osei Mensa, conosciuto come Nana Kwaku Bonsam, lo sciamano ghanese ribattezzato “Il Diavolo del Mercoledì”. Una presenza che, tra cronaca e leggenda, è diventato virale per le sue dichiarazioni e per le presunte influenze sugli eventi sportivi, alimentando un racconto che oscilla tra curiosità e spettacolo mediatico.

La “maledizione” su Harry Kane e il match tra Ghana e Inghilterra

Il caso più discusso riguarda l’attaccante inglese Harry Kane, protagonista di quello che lo stesso Bonsam ha definito un intervento spirituale mirato non a causare infortuni, ma a condizionare la prestazione in campo.

Alla vigilia della sfida tra Ghana e Inghiloterra, lo sciamano aveva dichiarato pubblicamente di aver lanciato un maleficio sull’attaccante, con un obiettivo preciso: renderlo inefficace senza fargli male. Una scelta comunicativa che ha immediatamente acceso il dibattito tra tifosi e media.

Cos’è successo in campo? La partita si è conclusa sullo 0-0 e Kane, reduce da una prestazione brillante, con tanto di doppietta, contro la Croatia, è apparso poco incisivo, fino a sprecare una clamorosa occasione nel finale. Un episodio che ha alimentato ulteriormente la leggenda attorno allo sciamano ghanese.

Subito dopo la gara, intervenendo ai media britannici, Bonsam ha poi dichiarato di aver rimosso il presunto blocco spirituale, spiegando di aver “liberato” il giocatore grazie ai poteri degli antenati e di aver addirittura scelto di dedicare a lui il nome di un futuro bambino. Un racconto che si inserisce pienamente nella sua tradizione narrativa, sospesa tra simbolismo e spettacolo.

Nella partita contro Panama, Kane è tornato al gol, contribuendo così ad alimentare ulteriormente la storia che lo lega al “caso Bonsam”, tra ironia e suggestioni da copione mondiale.

La nuova profezia: Capo Verde eliminerà l’Argentina ai sedicesimi

Dopo il clamore mediatico del caso Kane, lo sciamano ha rilanciato con una nuova dichiarazione destinata a far discutere: una profezia che riguarda una delle favorite del torneo, l’Argentina.

Secondo Bonsam, infatti, Capo Verde compirà l’impresa ai sedicesimi di finale eliminando l’Albiceleste in quella che sarebbe la più grande sorpresa del torneo. Un annuncio netto, che ha immediatamente acceso reazioni tra tifosi e appassionati, tra incredulità e ironia social. Messi, che sta dominando il torneo a suon di gol, è autorizzato a fare gli scongiuri.

Chi è Nana Kwaku Bonsam, il “Diavolo del Mercoledì”

La figura di Nana Kwaku Bonsam affonda le sue origini nei primi anni ’90, quando sopravvisse a un grave incidente causato dallo scoppio di una bombola di gas. Un evento traumatico che, secondo il racconto, segnò l’inizio del suo percorso come spiritualista, esorcista e figura folkloristica di grande seguito in Africa.

La sua notorietà internazionale è cresciuta nel tempo grazie a dichiarazioni clamorose legate al calcio mondiale. Già durante i Mondiali 2014, aveva attirato l’attenzione rivendicando presunti interventi spirituali su giocatori di livello mondiale, tra cui Cristiano Ronaldo, affetto da tendinite. In quell’occasione, nonostante le sue affermazioni, il fuoriclasse portoghese scese regolarmente in campo e decise la partita a favore del Portogallo, contribuendo a smentire sul campo le sue dichiarazioni con il gol decisivo proprio nella vittoria contro il Ghana.