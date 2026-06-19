Mondiali 2026, infortunio shock per Konè: panico in campo per il talento della Serie A | VIDEO

Momenti di grande paura a Vancouver durante il secondo tempo della sfida tra Canada e Qatar. Il centrocampista canadese e del Sassuolo, Ismaël Koné, ha riportato un brutale infortunio dopo uno scontro con Madibo, facendo calare il gelo tra i giocatori in campo e il pubblico presente allo stadio. Koné è caduto a terra dopo il contatto e le immagini sono apparse da subito terrificanti. I calciatori si sono immediatamente raggruppati in cerchio intorno al compagno per proteggerlo, mentre sul campo e sugli spalti si è diffuso un clima di forte apprensione.

Tra i giocatori sotto shock anche lo juventino David. Il calciatore infortunato è stato poi trasportato fuori dal campo in barella e portato d’urgenza in ospedale con l’ambulanza.

Secondo le prime impressioni, per Koné si prospetta una grave frattura alla gamba. Un infortunio pesante anche in ottica calciomercato, considerando che il centrocampista è uno dei giocatori più richiesti.

Il giocatore del Qatar è stato espulso per il fallo. Dopo l’episodio, in campo gli animi si sono scaldati tra i calciatori e anche tra le due panchine, con qualche battibecco.

Alla ripresa del gioco è arrivata anche la dedica a Koné da parte del compagno di squadra Saliba, che ha realizzato la rete e ha mostrato a tutto il pubblico presente allo stadio e in mondovisione la sua maglia numero 8 del Canada.