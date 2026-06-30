Mondiali 2026, il segretario alla Sicurezza USA esulta per l’eliminazione dell’Iran: la reazione è… dance

Fuori l’Iran dai Mondiali 2026, per gli USA è un problema in meno. Letteralmente. Non solo per i rapporti politici fra i due Paesi, ma anche e soprattutto per le misure di sicurezza che hanno coinvolto la squadra iraniana costretta a ingressi contingentati negli USA. Il segretario alla Sicurezza interna degli Stati Uniti, Markwayne Mullin, ha festeggiato l’eliminazione dell’Iran dal Mondiale raccontando di aver fatto un “ballo di gioia”. Lo ha riportato “Sports Business Journal”.

Mullin, durante un briefing sulla sicurezza del torneo ha dichiarato di essere “felice che se ne siano andati“, sostenendo che non ci fosse stata “una sola squadra con cui abbiamo avuto più a che fare di loro“. Dopo il briefing ha aggiunto di essere stato così contento della partenza della nazionale iraniana dagli Stati Uniti, dopo la revoca dei visti, da aver “forse cantato una o due canzoni” oltre ad aver fatto un “ballo di gioia“.