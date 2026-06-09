Mondiali 2026, cani antidroga e metal detector: Cannavaro perquisito come un narcos negli USA, il VIDEO fa discutere

All’arrivo nel Paese ospitante dei Mondiali, la nazionale uzbeka, allenata da Fabio Cannavaro è stata sottoposta a una procedura di sicurezza che ha fatto discutere i social

Uzbekistan Cannavaro controlli Mondiali USA

Perquisizioni, cani antidroga, metal detector e zaini ammassati l’uno sopra l’altro. Una procedura di sicurezza di certo non usuale per una nazionale arrivata nel Paese ospitante per disputare i Mondiali. Eppure è quanto è stato riservato all’Uzbekistan guidato da Fabio Cannavaro. I video e le immagini dei controlli di sicurezza ai quali sono stati sottoposti i membri della nazionale uzbeka hanno già iniziato a far discutere sul web, dove molti utenti li hanno ritenuti decisamente eccessivi. Ogni giocatore e membro dello staff dell’Uzbekistan, una volta sceso dal pullman, è stato accolto da steward e membri delle forze dell’ordine. Tutti sono stati invitati a svuotare le tasche, a lasciare lo zaino e a sottoporsi al metal detector. Inoltre, tutti gli zaini sono stati ammassati per strada e controllati. Una procedura simile a quella alla quale è stato sottoposto il Senegal al momento dello sbarco negli Stati Uniti.

Sul campo, l’Uzbekistan è stato inserito nel girone K dei Mondiali. L’esordio per la squadra di Cannavaro è previsto il 18 giugno, alle 4:00 di notte ora italiana, contro la Colombia. Quindi, il 23 giugno, la sfida al Portogallo. Il girone si chiuderà il 28 giugno con la partita contro la Repubblica Democratica del Congo.

Mondiali 2026, controlli serrati negli USA: cani antidroga e metal detector per Cannavaro
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