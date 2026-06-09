Mondiali 2026, cani antidroga e metal detector: Cannavaro perquisito come un narcos negli USA, il VIDEO fa discutere

Perquisizioni, cani antidroga, metal detector e zaini ammassati l’uno sopra l’altro. Una procedura di sicurezza di certo non usuale per una nazionale arrivata nel Paese ospitante per disputare i Mondiali. Eppure è quanto è stato riservato all’Uzbekistan guidato da Fabio Cannavaro. I video e le immagini dei controlli di sicurezza ai quali sono stati sottoposti i membri della nazionale uzbeka hanno già iniziato a far discutere sul web, dove molti utenti li hanno ritenuti decisamente eccessivi. Ogni giocatore e membro dello staff dell’Uzbekistan, una volta sceso dal pullman, è stato accolto da steward e membri delle forze dell’ordine. Tutti sono stati invitati a svuotare le tasche, a lasciare lo zaino e a sottoporsi al metal detector. Inoltre, tutti gli zaini sono stati ammassati per strada e controllati. Una procedura simile a quella alla quale è stato sottoposto il Senegal al momento dello sbarco negli Stati Uniti.

Sul campo, l’Uzbekistan è stato inserito nel girone K dei Mondiali. L’esordio per la squadra di Cannavaro è previsto il 18 giugno, alle 4:00 di notte ora italiana, contro la Colombia. Quindi, il 23 giugno, la sfida al Portogallo. Il girone si chiuderà il 28 giugno con la partita contro la Repubblica Democratica del Congo.