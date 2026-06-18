Mondiali 2026: arrestato in Francia, ma regolarmente in campo negli USA. La storia di Wahi e quel giallo sospetto

Arrestato 2 settimane fa con l’accusa di frode sportiva, oggi regolarmente in campo ai Mondiali 2026. La storia, clamorosa, ha come protagonista di Elye Wahi, 23enne attaccante della Costa d’Avorio. La svela il New York Times, citando una fonte anonima informata sui fatti. Io quotidiano americano spiega che Wahi, bomber del Nizza, è finito al centro di un’inchiesta per l’ammonizione rimediata il 17 maggio contro il Metz. L’attaccante, diffidato, ha saltato la sfida d’andata dello spareggio retrocessione contro il Saint-Etienne, chiuso a reti bianche.

“Wahi è stato successivamente arrestato dalla polizia francese il 29 maggio, subito dopo aver segnato una doppietta nella vittoria contro il Saint-Étienne che ha permesso al Nizza di rimanere in Ligue 1″, scrive il NYT. Oggi, Wahi si trova regolarmente ai Mondiali 2026: ha giocato titolare nella sfida tra Costa d’Avorio ed Ecuador di domenica scorsa, colpendo anche una traversa.

“Possiamo confermare che un calciatore di 23 anni, militante nella Ligue 1 francese, è stato arrestato il 29 maggio nell’ambito di un’indagine avviata dalla procura di Marsiglia per presunti reati di frode organizzata, corruzione sportiva organizzata, riciclaggio di denaro e proventi illeciti. È stato rilasciato dopo essere stato interrogato in stato di fermo. Le indagini sono tuttora in corso. Il calciatore non fa parte della nazionale francese che parteciperà ai Mondiali“, ha spiegato un portavoce della procura di Marsiglia a The Athletic, testata sportiva nella galassia del New York Times.

Successivamente, al Lega Francese ha spiegato di essere stata allertata in relazione a “un volume insolito di scommesse relative a un’ammonizione del giocatore Elye Wahi. In questa fase, e in considerazione del procedimento in corso e dei relativi obblighi di riservatezza imposti dalle autorità di polizia, la LFP non rilascerà ulteriori commenti e non ha avviato alcun procedimento disciplinare. Si riserva tuttavia il diritto di farlo a seconda dell’andamento delle indagini“.