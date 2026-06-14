Monastero dei Minimi di Cirella apre le porte ai visitatori: nasce il progetto “Il Monastero che Accoglie”

Da domani, lunedì 15 giugno, il Monastero dei Minimi di Cirella apre le sue porte al pubblico. L’Associazione Culturale Cerillae APS, in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Diamante, dà il via al progetto “Il Monastero che Accoglie”, un’iniziativa di apertura e valorizzazione del Complesso Monumentale dei Minimi che si protrarrà fino al 15 settembre 2026. Il complesso monumentale potrà essere visitato quotidianamente dalle ore 16 alle 20, grazie alla presenza continuativa di volontari dell’associazione che garantiranno accoglienza e supporto ai visitatori.

Il progetto, realizzato in collaborazione con il Comune di Diamante nell’ambito di un apposito Protocollo d’Intesa, punta a rendere il monastero un presidio culturale vivo e permanente, capace di raccontare ai turisti e alla comunità locale uno dei luoghi più significativi della storia di Cirella. Durante il periodo di apertura saranno distribuiti gratuitamente opuscoli informativi e sarà possibile partecipare a incontri culturali, mostre e ad alcune delle iniziative della quinta edizione di “Estate a Cirella tra Arte e Cultura”.

Il Monastero dei Minimi, edificato nel 1545 dall’Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola, è da anni al centro delle attività di valorizzazione promosse da Cerillae, con l’obiettivo di renderlo parte integrante dell’offerta culturale e turistica del territorio. “Desidero ringraziare l’Amministrazione Comunale per aver accolto e sostenuto questo progetto” — dichiara l’avv. Alessia Ricioppo, presidente dell’Associazione Culturale Cerillae APS — “Per noi è insieme il coronamento di un lavoro lungo anni e una nuova partenza. Restituire continuità di apertura al Monastero dei Minimi significa restituire alla comunità e ai visitatori uno dei luoghi più autentici e rappresentativi della storia di Cirella. Da qui vogliamo ripartire, arricchendo progressivamente l’iniziativa di nuovi contenuti e nuove proposte, per fare del monastero un luogo stabilmente vissuto e conosciuto“.