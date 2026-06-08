Molinari su Vannacci: “chi inneggia a Decima Mas non può stare nella Lega, non siamo partito di estrema destra”

“Per quanto mi riguarda, non può esserci alcuna apertura per chi tradisce un partito che gli ha dato tutto. Ma al di là di questo, c’è l’ostacolo politico: il programma di Vannacci, uno che inneggia alla Decima Mas, è incompatibile con la Lega. Sono due mondi che non si toccano”. È quanto dichiarato da Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, rispondendo alle domande di “La Verità” riguardo il partito di Roberto Vannacci, fuoriuscito dalla Lega per fondare Futuro Nazionale, partito in crescita di consensi e che sta attraendo alcuni membri dei partiti di centrodestra, Lega compresa.
“Quindi chi in questi giorni sta lasciando la Lega per inseguire Vannacci, e non sono così tanti, evidentemente si trovava nel posto sbagliato fin dal principio. Insomma, per noi è l’occasione per ricordare chi siamo: non un partito di estrema destra nazionalista, ma un partito federalista, autonomista, presente nei territori, che mantiene alta l’attenzione soprattutto sul nord del Paese“, conclude Molinari.