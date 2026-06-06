Miss Mondo Italia 2026, la Calabria sogna con Francesca Comandè e Laura Surace nella Top 30 nazionale

Grande orgoglio per la Calabria a Miss Mondo Italia 2026. Due giovani calabresi, Francesca Comandè di San Fili (CS) e Laura Surace di Palmi (RC), hanno conquistato un prestigioso posto nella Top 30 nazionale, distinguendosi tra le numerosissime concorrenti provenienti da ogni parte d’Italia. Un risultato di grande rilievo che conferma il talento, la preparazione e il fascino delle ragazze calabresi, protagoniste di un percorso fatto di impegno, eleganza e determinazione all’interno del concorso di bellezza più famoso e prestigioso al mondo.

L’accesso alla Top 30 rappresenta un importante traguardo per Laura Surace e Francesca Comandè, che hanno saputo valorizzare non solo la propria bellezza, ma anche personalità, cultura e capacità comunicative, elementi fondamentali nel format internazionale di Miss World. Grande soddisfazione è stata espressa da Andrea Cogliandro, della nota agenzia Andrea Cogliandro Eventi, esclusivista regionale di Miss Mondo Italia per la Calabria: “Questo risultato è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra regione. Laura e Francesca hanno dimostrato qualità straordinarie e hanno rappresentato la Calabria con eleganza, serietà e professionalità. Essere tra le migliori trenta concorrenti d’Italia in un concorso così prestigioso è un riconoscimento importante che premia il loro impegno e la loro determinazione.”

L’ingresso di due finaliste calabresi nella Top 30 nazionale conferma ancora una volta il valore e il livello delle rappresentanti della regione in una competizione che ogni anno mette in luce talento, bellezza e capacità delle giovani donne italiane. La Calabria festeggia dunque questo importante successo, con la consapevolezza che Laura Surace e Francesca Comandè hanno già lasciato un segno significativo nell’edizione 2026 di Miss Mondo Italia, portando in alto il nome della regione su uno dei palcoscenici più prestigiosi del panorama nazionale e internazionale.

Ma il sogno continua. Le due concorrenti calabresi saranno infatti protagoniste della Finale Nazionale di Miss Mondo Italia 2026, in programma il prossimo 14 giugno a Gallipoli, dove si contenderanno l’ambita corona e la possibilità di rappresentare l’Italia alla finale mondiale del celebre concorso. Un appuntamento atteso con grande entusiasmo che vedrà tutta la Calabria tifare per Laura e Francesca in questa straordinaria avventura.