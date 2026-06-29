Mimmo Berardi cuore calabrese: soccorre un uomo caduto dalla bici. Era dolorante e sanguinante, ma nessuno si era fermato ad aiutarlo

Era caduto dalla bici, era dolorante, sanguinava. Nonostante fosse primo pomeriggio, nonostante fosse pieno di bagnanti, nessuno si è fermato a soccorrerlo. Ci ha pensato, arrivando da poco più dietro in bici, Mimmo Berardi, bandiera del Sassuolo. Il giocatore calabrese, campione d’Europa con l’Italia nel 2021, non ci ha pensato un attimo ad aiutare il povero ciclista, un giovane lavoratore di una pizzeria del posto. Il fatto è accaduto sul lungomare di Forte dei Marmi, intorno alle 14.30. Il malcapitato è caduto dalla bici, sulla calda pista ciclabile della zona balneare, ma nonostante i dolori e le ferite, nessuno ha pensato di aiutarlo.

A soccorrerlo, con estrema umiltà, il campione calabrese, a questo punto sia dentro che fuori dal campo. Il suo gesto ha “risvegliato” l’educazione civica di alcuni passanti, che insieme al calciatore hanno aiutato il povero ciclista nell’attesa che arrivasse un’ambulanza e lo trasportasse in ospedale.