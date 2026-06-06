Mileto celebra il Corpus Domini: fede, comunità e spiritualità nel cuore della diocesi | VIDEO

La comunità di Mileto ha anticipato la solennità domenicale celebrando il Corpus Domini nella giornata di giovedì, confermando un appuntamento di altissima spiritualità e di forte comunione per l’intera diocesi di Mileto Nicotera Tropea. Al centro della celebrazione, la Santa Messa Solenne, presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo Attilio Nostro, momento di profonda preghiera e raccoglimento che ha visto riuniti i fedeli, i rappresentanti del clero diocesano e le autorità civili e militari.

Dopo la funzione religiosa, la processione eucaristica del Santissimo Sacramento ha attraversato le vie principali della cittadina normanna. Un cammino suggestivo, accompagnato da canti, preghiere e dai tradizionali addobbi che la comunità prepara con devozione per accogliere il passaggio del corteo sacro. L’evento ha unito la solennità liturgica alla secolare identità storica di Mileto, richiamando fedeli da tutto il territorio diocesano e riunendo la comunità in un unico grande abbraccio di fede. Di seguito il servizio realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb.