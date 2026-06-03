Milazzo tra i Comuni siciliani finanziati dalla Regione per la promozione della lettura

L’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha autorizzato il riparto di 1,2 milioni di euro destinati ai Comuni siciliani che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il triennio 2024-2026, riconoscimento attribuito dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura. Tra i 53 enti locali beneficiari del finanziamento figura anche il Comune di Milazzo, inserito nell’elenco dei dieci Comuni della provincia di Messina ammessi al contributo regionale insieme a Furnari, Messina, Mistretta, Oliveri, Piraino, Raccuja, San Filippo del Mela, San Piero Patti e Santa Lucia del Mela. Le risorse stanziate dalla Regione saranno distribuite secondo i criteri stabiliti dal decreto assessoriale: il 70 per cento dell’importo complessivo, pari a 840 mila euro, sarà ripartito in parti uguali tra tutti i Comuni beneficiari, mentre il restante 30 per cento, pari a 360 mila euro, verrà assegnato in proporzione alla popolazione residente.

L’inserimento di Milazzo tra le “Città che leggono” conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione della cultura

L’inserimento di Milazzo tra le “Città che leggono” conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nella promozione della cultura, della lettura e della partecipazione attiva della comunità alle iniziative culturali del territorio. Un riconoscimento che premia il lavoro svolto negli anni attraverso attività, progetti e collaborazioni con le istituzioni scolastiche, la biblioteca comunale, le associazioni culturali e tutti i soggetti impegnati nella diffusione del libro e della lettura. Le risorse assegnate consentiranno di rafforzare ulteriormente le iniziative dedicate alla promozione culturale e alla crescita della comunità, valorizzando il ruolo della lettura quale strumento di inclusione, formazione e sviluppo sociale. “Questo finanziamento rappresenta un importante risultato per la nostra città – sottolinea l’Amministrazione comunale – e costituisce un ulteriore incentivo a proseguire nel percorso di valorizzazione delle attività culturali e dei progetti rivolti ai cittadini di ogni fascia d’età, con particolare attenzione ai giovani e al mondo della scuola”.