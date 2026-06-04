Milazzo, sorpreso in casa mentre ruba gioielli: arrestato con coltello e 1.555 euro

Prosegue senza sosta il controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo, volto a contrastare i reati di natura predatoria e a garantire la sicurezza dei cittadini. Nei giorni scorsi i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai militari dell’Aliquota Radiomobile, hanno arrestato un giovane straniero, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile dei reati di “furto in abitazione” e “porto illegale di armi”.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 NUE. I militari sono intervenuti in una via del centro dove una cittadina, entrata nell’abitazione della madre, aveva sorpreso il giovane all’interno dei locali.

I Carabinieri, giunti immediatamente sul posto, hanno bloccato il soggetto e lo hanno sottoposto a perquisizione personale. L’azione ha permesso di rinvenire la refurtiva asportata poco prima consistente in un anello in argento e un orologio con placca in oro. Addosso al giovane sono stati trovati anche 1.555 euro in contanti e un coltello di genere vietato.

Alla luce di quanto emerso, il presunto ladro è stato arrestato e tradotto presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria, mentre il coltello e il denaro sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti.