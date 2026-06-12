Milazzo: si insedia il nuovo Consiglio comunale: Maimone presidente, Lydia Russo vicepresidente

Si è insediato oggi il nuovo Consiglio comunale di Milazzo, dando ufficialmente avvio alla nuova consiliatura. La seduta inaugurale, caratterizzata dagli adempimenti previsti dalla normativa e dall’elezione degli organi interni dell’assemblea cittadina, ha rappresentato il primo momento istituzionale della nuova fase amministrativa della città.

All’apertura dei lavori erano presenti 24 consiglieri comunali che hanno prestato il giuramento di rito. Successivamente, il consigliere Maria Magliarditi ha lasciato l’Aula, pur avendo regolarmente giurato, riducendo a 23 il numero dei presenti per le successive votazioni.

Completate le formalità preliminari, il Consiglio – che ha osservato così come richiesto dal consigliere comunale Francesco Coppolino un minuto di raccoglimento per la recente scomparsa di una dipendente comunale – ha proceduto all’elezione del proprio Presidente. Con 18 voti favorevoli, Angelo Maimone è stato eletto alla guida dell’assise civica. La votazione ha fatto registrare inoltre due schede bianche e tre preferenze attribuite al consigliere Bagli. Successivamente l’Aula ha eletto il Vicepresidente del Consiglio comunale. Lidia Russo ha ottenuto 17 voti, mentre al consigliere Bagli sono andate quattro preferenze. Due le schede bianche.

Angelo Maimone ha ringraziato i colleghi consiglieri per la fiducia ricevuta

Nel suo primo intervento da Presidente del Consiglio comunale, Angelo Maimone ha ringraziato i colleghi consiglieri per la fiducia ricevuta, evidenziando il valore e la responsabilità del ruolo affidatogli.

“Ricevo questo incarico con grande senso delle istituzioni e con la consapevolezza che il Consiglio comunale rappresenta il luogo più alto della rappresentanza democratica cittadina. Il mio impegno sarà quello di garantire un confronto sempre rispettoso delle regole, delle persone e delle diverse sensibilità politiche, assicurando equilibrio, imparzialità e trasparenza nell’esercizio delle funzioni che mi sono state affidate”.

Maimone ha quindi richiamato l’attenzione sulle principali sfide che attendono Milazzo, dalla tutela dell’ambiente alla valorizzazione del patrimonio culturale e turistico, fino al miglioramento dei servizi ai cittadini, auspicando un clima di collaborazione istituzionale capace di tradurre il confronto politico in risultati concreti per la comunità.

Nel corso della seduta il Sindaco Pippo Midili dopo aver prestato giuramento ha presentato ufficialmente la nuova Giunta municipale, illustrandone la composizione e le deleghe assegnate ai singoli assessori.

“Con l’insediamento del Consiglio comunale e la presentazione della Giunta prende ufficialmente il via il lavoro della nuova amministrazione – ha detto -. Rivolgo i miei auguri di buon lavoro al Presidente Maimone, al Vicepresidente Russo e a tutti i consiglieri comunali. Siamo chiamati a governare una fase importante per la nostra città e intendiamo farlo con responsabilità, trasparenza e spirito di servizio. Il nostro obiettivo sarà quello di lavorare nell’interesse esclusivo di Milazzo, costruendo un dialogo istituzionale proficuo e affrontando con determinazione le sfide che attendono il territorio e la comunità”. Con la conclusione della seduta inaugurale prende dunque formalmente avvio l’attività del nuovo Consiglio comunale e della nuova amministrazione cittadina, chiamati nei prossimi anni a dare attuazione al programma di governo e a promuovere lo sviluppo della città.