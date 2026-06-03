Milazzo, convocata la prima riunione del nuovo Consiglio Comunale

Il Presidente uscente del Consiglio Comunale, Alessandro Oliva ha convocato per venerdì 12 giugno 2026, alle ore 11.00, la prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale di Milazzo, che si terrà nell’Aula Consiliare “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” del Palazzo Municipale. La seduta rappresenta un momento fondamentale per l’avvio della nuova consiliatura e sarà dedicata all’espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l’insediamento dell’organo consiliare.

L’ordine del giorno prevede:

Giuramento dei consiglieri proclamati eletti; Esame delle condizioni di eleggibilità e candidabilità dei consiglieri neoeletti ai fini della convalida degli eletti ed eventuale surroga; Esame di eventuali situazioni di incompatibilità con avvio della procedura prevista dall’articolo 14 della Legge Regionale 24 giugno 1986, n. 31; Elezione del Presidente del Consiglio Comunale; Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale; Giuramento del Sindaco; Comunicazione della nomina della Giunta Municipale.

Con la prima adunanza entreranno ufficialmente nel pieno delle proprie funzioni gli organi istituzionali eletti dai cittadini nelle recenti consultazioni amministrative, dando avvio all’attività politico-amministrativa del nuovo mandato. La seduta sarà aperta al pubblico e potrà essere seguita anche attraverso i canali istituzionali dell’Ente.