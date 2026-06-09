Milazzo, aggredisce la convivente durante una lite: arrestato 37enne

Nei giorni scorsi, a Milazzo (ME), i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato un 37enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di “maltrattamenti in famiglia”. L’arresto è stato operato dai militari della Sezione Radiomobile, intervenuti d’urgenza presso un’abitazione del centro a seguito di una segnalazione per una violenta lite in famiglia. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno identificato un uomo che, in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuta all’abuso di alcol, avrebbe aggredito la convivente, una donna di 39 anni, la quale, nel timore di subire ulteriori violenze, si era barricata in bagno.

Dopo aver ricevuto il soccorso del personale del 118, giunto tempestivamente sul luogo dell’evento, la vittima, nonostante una vistosa lesione al volto, ha rifiutato il trasporto in ospedale e manifestato la volontà di non sporgere formale querela. Tuttavia, la gravità del quadro indiziario raccolto dai militari dell’Arma ha consentito di procedere d’ufficio all’arresto del 37enne che, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto presso il carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Con l’occasione, si ritiene opportuno ribadire che le denunce da parte delle vittime di violenza di genere sono di fondamentale importanza per gli organi deputati a perseguire tali tipologie di delitti, poiché consentono un immediato intervento in loro tutela. L’immediatezza della risposta della Polizia Giudiziaria si ricollega anche ad una specifica preparazione professionale nell’affrontare tali reati, sollecitata e coordinata dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal Procuratore dott. Giuseppe Verzera, particolarmente attenta a perseguire questi crimini.