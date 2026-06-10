Milazzo: 40enne trovato con oltre 50 grammi di droga, arrestato

Nei giorni scorsi, a Milazzo, i Carabinieri della Compagnia del luogo hanno arrestato in flagranza un 40enne, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’arresto è stato eseguito dai militari della Sezione Radiomobile, i quali – nel corso di un servizio di controllo del territorio – hanno fermato l’uomo mentre girovagava in una zona solitamente frequentata da assuntori di stupefacenti. L’atteggiamento nervoso e insofferente manifestato dall’interessato durante le fasi del controllo, ha indotto i Carabinieri ad approfondire le verifiche, sottoponendo l’interessato a una perquisizione personale, poi estesa anche al suo domicilio.

Nella circostanza, i militari hanno infatti rinvenuto e sequestrato oltre 50 grammi di marijuana, un bilancino di precisione intriso di residui di stupefacenti e vario materiale verosimilmente utilizzato per confezionare la sostanza. Pertanto, alla luce di quanto emerso, il 40enne è stato quindi arrestato, mentre lo stupefacente sequestrato sarà consegnato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio del caso. Anche alla luce dell’avvio della stagione turistica, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo continuano nella loro azione di contrasto ai reati in genere e a quelli connessi con le sostanze stupefacenti, operando in stretta sinergia con la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal Procuratore Giuseppe Verzera, ed eseguendo giornalmente vari servizi – anche nell’ambito delle Isole Eolie – per esprimere un’incisiva prevenzione di ogni fenomeno criminale.