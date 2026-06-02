Migranti pachistani bruciati vivi ad Amendolara, Vannacci: “se importi il terzo mondo, diventi il terzo mondo”

Calabria sotto shock per la morte di 4 braccianti pachistani, bruciati vivi su un mini van ad Amendolara, nella provincia di Cosenza. Un omicidio plurimo che ha avuto un’eco nazionale. Sull’argomento è arrivato il commento tagliente del generale Roberto Vannacci, leader del neonato partito Futuro Nazionale, che attraverso i social ha commentato: “se importi il terzo mondo, diventi il terzo mondo. Sono pakistani i due aggressori che hanno bruciato vivi 4 extracomunitari alla stazione di servizio. Queste risorse sono quelle che ci pagano le pensioni. Ora, oltre al patrocinio gratuito per la difesa legale dovremo pagare loro anche il carcere, alla modica somma di 140 euro al giorno. Remigrazione!‘”.