Migranti bruciati vivi ad Amendolara, Schlein: “omicidio bruciale, PD sarà in piazza sabato”

“La Repubblica è fondata sul lavoro, non sul lavoro povero, precario o sulla cassa integrazione, ma sul lavoro dignitoso a cui tutti e tutte hanno diritto. Lo dico con un pensiero all’omicidio brutale solo due giorni fa di quattro braccianti in Calabria. Ci sarà una manifestazione sabato, anche il Partito democratico sarà presente, naturalmente“. È quanto dichiarato, questa sera, dal segretario nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, intervenendo a un comizio a Molfetta, in provincia di Bari, a sostegno del candidato sindaco del campo largo Manuel Minervini.

Il riferimento è all’omicidio dei 4 migranti pachistani bruciati vivi in un mini van ad Amendolara, nella provincia di Cosenza.