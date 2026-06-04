Metti al sicuro la tua vita digitale: 5 mosse semplici per proteggere i tuoi dati online

Proteggere i propri dati online è diventato sempre più importante. Ogni giorno usiamo email, social, app bancarie, servizi cloud e piattaforme di pagamento, spesso senza pensare a quante informazioni personali lasciamo in rete. Il rischio, però, è concreto. Secondo alcuni dati raccolti, in Italia nel 2025 è stato registrato un attacco informatico grave ogni cinque minuti, per un totale di ben 116.498 incidenti in dodici mesi. Molti attacchi informatici partono da situazioni normali. Una password riutilizzata per anni, un aggiornamento rimandato, un link aperto mentre si è di fretta, una rete Wi-Fi pubblica usata senza pensarci troppo.

Per proteggere i dati online, quindi non serve conoscere la cybersecurity a livello tecnico. Serve soprattutto mettere ordine nelle abitudini digitali di tutti i giorni. Qui trovi 5 interventi concreti da cui partire.

1. Usa password forti e diverse per ogni account

Usare la stessa password su più servizi espone a dei forti rischi. Se un sito viene violato e le credenziali finiscono online, infatti, un criminale può tentare di utilizzarle anche su altri account, come email, social network, home banking, servizi cloud o piattaforme di pagamento.

Per ridurre questo inconveniente, ogni profilo dovrebbe avere una password unica. Gestire molte credenziali, però, può diventare complesso, soprattutto quando sono lunghe e difficili da indovinare. In questi casi, un password manager è la soluzione più pratica.

Si tratta di uno strumento che genera password robuste, le conserva in modo cifrato e le inserisce automaticamente quando accedi a siti e applicazioni. In questo modo devi ricordare solo la password principale del gestore, chiamata master password.

La master password deve essere particolarmente sicura: meglio scegliere una frase lunga, di almeno 15 caratteri, evitando nomi, date di nascita, parole comuni o combinazioni prevedibili.

2. Attiva l’autenticazione a due fattori

Una password solida è fondamentale, ma da sola non sempre è sufficiente. Le credenziali, infatti, possono essere sottratte tramite phishing, esposte in un data breach o intercettate da un malware.

Per questo è consigliabile attivare l’autenticazione a due fattori, o 2FA. Questo sistema aggiunge un ulteriore livello di protezione: oltre alla password, viene richiesto un codice temporaneo generato da un’app o inviato su un dispositivo personale.

La priorità dovrebbe essere data agli account più sensibili, come email, home banking, social network, servizi cloud e piattaforme collegate a pagamenti, documenti o dati personali.

Quando disponibile, è preferibile utilizzare un’app di autenticazione, come Google Authenticator o Authy, invece degli SMS. I codici via SMS, infatti, possono essere più vulnerabili a tecniche come il SIM swapping.

L’attivazione richiede pochi minuti, ma può ridurre in modo significativo il rischio di accessi non autorizzati.

3. Usa una VPN quando ti colleghi fuori casa

Quando utilizzi una rete Wi-Fi pubblica, per esempio in aeroporto, in hotel, in un bar o in uno spazio coworking, non puoi sapere con certezza chi altro sia connesso alla stessa rete né quanto sia sicura l’infrastruttura.

Una VPN, acronimo di Virtual Private Network, crea un tunnel cifrato tra il tuo dispositivo e Internet. In questo modo, i dati trasmessi durante la navigazione risultano molto più difficili da intercettare, anche su reti non completamente affidabili.

È uno strumento particolarmente utile quando navighi fuori casa, accedi alla posta elettronica, consulti servizi personali o gestisci operazioni che richiedono maggiore riservatezza.

Una VPN può, inoltre, contribuire a limitare il tracciamento online e a proteggere meglio la navigazione in mobilità. La scelta del servizio, però, è fondamentale: è preferibile affidarsi a provider trasparenti, con una politica di no-log chiara e verificabile.

Meglio evitare le VPN gratuite, perché in molti casi monetizzano attraverso la raccolta dati, pubblicità invasive o pratiche poco trasparenti.

4. Aggiorna sempre sistema operativo e applicazioni

Gli aggiornamenti non introducono solo nuove funzioni. Nella maggior parte dei casi servono anche a correggere vulnerabilità di sicurezza già note, che potrebbero essere sfruttate dai cybercriminali.

Nel 2025 sono state pubblicate ben 48.185 vulnerabilità a livello globale, un dato record. Secondo SecurityOpenLab / CISA, il 28% di queste è stato sfruttato entro le prime 24 ore dalla pubblicazione.

Rimandare un aggiornamento, quindi, può lasciare esposto il dispositivo per giorni, settimane o addirittura mesi. Per ridurre il rischio, è consigliabile attivare gli aggiornamenti automatici su computer, smartphone, tablet, router, browser e applicazioni installate.

Anche una sola app obsoleta può diventare un punto debole e compromettere la sicurezza dell’intero device.

5. Impara a riconoscere il phishing prima di cliccare

Il phishing resta una delle tecniche più utilizzate dai cybercriminali perché fa leva su fretta, distrazione e senso di urgenza. Un’email, un SMS o un messaggio in chat possono sembrare inviati da una banca, da un corriere, da un marketplace o da un servizio che utilizzi abitualmente.

L’obiettivo è indurti a compiere un’azione immediata: cliccare su un link, inserire le credenziali, scaricare un allegato o confermare dati personali.

Prima di procedere, è, quindi, utile fare tre verifiche:

Controlla il link prima di aprirlo: passa il mouse sul collegamento e osserva l’URL reale che compare nel browser. Se il dominio non corrisponde al servizio indicato nel messaggio, si tratta quasi sicuramente di un tentativo di phishing. Diffida dei messaggi che creano urgenza: frasi come “il tuo account verrà sospeso entro 24 ore” o “pagamento bloccato, agisci subito” servono a spingerti ad agire senza verificare. Banche, corrieri e servizi affidabili non richiedono dati sensibili con toni minacciosi o pressanti. Verifica il mittente completo: non fermarti al nome visualizzato, ma controlla l’indirizzo email per esteso.

Piccole abitudini, grande differenza

La sicurezza online non dipende solo da strumenti avanzati o competenze tecniche. Si costruisce soprattutto attraverso comportamenti corretti, applicati con costanza.

Usare un password manager, attivare l’autenticazione a due fattori, aggiornare dispositivi e app, riconoscere le email sospette e collegarsi con una VPN sulle reti Wi-Fi pubbliche sono abitudini semplici, ma fanno una grande differenza.

Non serve sistemare tutto in un giorno. Conviene partire dagli account più delicati, come email, home banking e servizi cloud, perché da lì passano dati, accessi e informazioni personali. Poi puoi applicare le stesse protezioni anche agli altri strumenti che usi ogni giorno. Il rischio zero non esiste. Però, con alcune attenzioni costanti, riduci le possibilità di subire furti di dati, accessi non autorizzati e truffe online.