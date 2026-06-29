MessinaCon 2026, Luca Enoch è il primo ospite della nuova edizione

Il MessinaCon 2026 è orgoglioso di annunciare la presenza di Luca Enoch, tra i più importanti autori del fumetto italiano contemporaneo, come primo grande ospite ufficiale della manifestazione. Per la prima volta a Messina, il pubblico avrà l’occasione di incontrare dal vivo un autore che, grazie al suo talento di sceneggiatore e disegnatore, ha contribuito in modo decisivo alla crescita e all’evoluzione del fumetto italiano moderno, lasciando un segno riconoscibile e duraturo nell’immaginario di più generazioni di lettori. Nato a Milano il 12 giugno 1962, Luca Enoch inizia la sua carriera come grafico e illustratore nel settore editoriale e pubblicitario. Il suo esordio nel fumetto arriva nei primi anni Novanta con le storie Eliah e Bersek, ma è nel 1992 che raggiunge la consacrazione con la creazione di Sprayliz, serie simbolo degli anni ’90 e punto di riferimento per il fumetto italiano dell’epoca. In quegli anni firma anche opere come Skaters, Ninja Boy e il personaggio di Piotr, affermandosi come autore completo.

Dal 1995 collabora con la Sergio Bonelli Editore, realizzando episodi di Legs Weaver e successivamente creando Gea, serie urban fantasy che diventa rapidamente un cult, raccontando la storia di una giovane guerriera impegnata nella difesa della Terra da invasioni dimensionali. La sua attività si espande anche a livello internazionale con progetti per il mercato francese come Morgana, disegnata da Mario Alberti, e Rangaku, realizzata con Maurizio Di Vincenzo, consolidando il suo profilo internazionale. Nel 2007, insieme a Stefano Vietti, dà vita a Dragonero, nato come volume della collana Romanzi a fumetti Bonelli e successivamente evoluto nella prima serie fantasy regolare della Sergio Bonelli Editore, oggi tra le produzioni più rappresentative del fumetto italiano contemporaneo. Nel 2008 debutta Lilith, saga di fantascienza e viaggi nel tempo che attraversa epoche storiche differenti, confermando la capacità dell’autore di fondere avventura, storia e riflessione narrativa. Nel corso della sua carriera realizza inoltre opere come Hit Moll, La Banda Stern, oltre a numerosi racconti e storie ambientate nell’universo di Dragonero.

Luca Enoch è oggi considerato uno dei principali maestri del fumetto italiano

Vincitore del Premio Fumo di China come miglior autore completo e insignito di numerosi altri riconoscimenti, Luca Enoch è oggi considerato uno dei principali maestri del fumetto italiano, autore di mondi narrativi che continuano a coinvolgere e appassionare lettori di ogni età. Il MessinaCon 2026 si terrà il 4, 5 e 6 settembre 2026 presso Villa Dante, Messina. Il pubblico potrà incontrare Luca Enoch durante panel, sessioni di firmacopie e incontri dedicati. MessinaCon 2026 parte annunciando un nome di assoluto rilievo del fumetto italiano.