Messina, voto di scambio politico-mafioso: sospeso il sindaco di Spadafora

È stato sospeso dall’incarico il sindaco di Spadafora, cittadina in provincia di Messina, Letterio Pistone. Il provvedimento è stato emesso dalla Prefettura e notificato al Comune per l’esecuzione, dopo che il primo cittadino è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta per scambio elettorale politico-mafioso e corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso. Pistone, in sostanza, eletto sindaco nelle consultazioni elettorali dell’8 e 9 giugno 2024 con una lista civica, non potrà proseguire nell’esercizio della carica a seguito della sospensione disposta dalla Prefettura. Nel provvedimento viene dichiarata “la sussistenza della causa di sospensione dalla carica”, pur richiamando espressamente “la presunzione di non colpevolezza fino a prova contraria e al passaggio in giudicato delle sentenze, nonché i successivi approfondimenti nelle opportune sedi giudiziarie”.

L’inchiesta per scambio elettorale politico-mafioso

La sospensione del sindaco è collegata all’inchiesta nell’ambito della quale Letterio Pistone è stato posto agli arresti domiciliari. Le ipotesi investigative richiamate sono quelle di scambio elettorale politico-mafioso e corruzione elettorale aggravata dal metodo mafioso. Si tratta di contestazioni particolarmente gravi, che riguardano il rapporto tra consenso elettorale, metodo mafioso e dinamiche politico-amministrative. Il provvedimento di sospensione, tuttavia, non rappresenta una condanna, ma una conseguenza amministrativa prevista in presenza di determinate condizioni. Nel testo della Prefettura viene infatti richiamata la tutela della presunzione di non colpevolezza, principio che resta fermo fino all’accertamento definitivo dei fatti nelle sedi giudiziarie competenti.

Il provvedimento della Prefettura di Messina

Il provvedimento di sospensione è stato emesso dalla Prefettura di Messina, che ha dichiarato “la sussistenza della causa di sospensione dalla carica”. L’atto è stato notificato al Comune di Spadafora per l’esecuzione. Il passaggio formale è significativo perché rende operativa la sospensione dall’incarico del sindaco. La Prefettura interviene in applicazione della normativa che disciplina gli effetti sulle cariche pubbliche in presenza di specifiche misure o condizioni giudiziarie. Nel provvedimento viene inoltre precisato che resta fermo il rispetto della presunzione di non colpevolezza. Il richiamo testuale chiarisce il perimetro dell’atto: sospensione dalla funzione amministrativa, senza anticipare alcun giudizio definitivo sulle responsabilità penali.