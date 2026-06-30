Messina, viabilità e modifiche alla circolazione per i concerti di Max Pezzali allo stadio “Franco Scoglio”

In occasione dei concerti dell’artista Max Pezzali, in programma a Messina, allo stadio “Franco Scoglio” alle ore 21.00 circa nelle giornate del 1 e 2 luglio 2026, il Comune di Messina – Dipartimento Servizi Manutentivi – Servizio Mobilità Urbana ha disposto un articolato piano straordinario di viabilità. L’obiettivo del provvedimento è garantire in condizioni di sicurezza il flusso in ingresso e in uscita degli spettatori, tenendo conto dell’elevato afflusso previsto e delle caratteristiche logistiche dell’area dello stadio e delle infrastrutture viarie circostanti. Le misure saranno attive tra, oggi 30 giugno e il 3 luglio 2026, con differenti fasce orarie a seconda delle aree interessate.

AREA VIA DEGLI AGRUMI – PALASPORT SAN FILIPPO

A partire dalle ore 17.00 del 1 e 2 luglio 2026 e fino alle ore 03.00 del 2 e 3 luglio 2026, sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione coatta lungo tutta la strada arginale di accesso al Palasport San Filippo (via degli Agrumi). Nella stessa area, dalle ore 08.00 del 1 e 2 luglio 2026 fino alle ore 03.00 del 2 e 3 luglio 2026, e comunque fino a cessate esigenze, sarà attivo il divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra via A. Celi e il Palasport San Filippo. L’accesso sarà consentito esclusivamente ai veicoli dell’organizzazione, alle forze dell’ordine, ai mezzi di soccorso, ai motocicli e ciclomotori diretti al parcheggio “blu” (per un massimo di 400 posti), e ai veicoli espressamente autorizzati. Durante tale fase saranno chiusi i varchi di accesso provenienti da via dei Gelsomini, via delle Essenze e via Noria, con installazione di barriere e presidi a cura della Polizia Municipale e della società organizzatrice.

BRETELLA SVINCOLO SAN FILIPPO – VIA N. CAROSIO

Un altro importante blocco riguarda la bretella dello svincolo San Filippo (via N. Carosio), dove dalle ore 11.00 del 1 e 2 luglio 2026 fino alle ore 03:00 del 2 e 3 luglio 2026, sarà interdetto l’accesso dalla intersezione con via A. Celi. L’area sarà chiusa con barriere e presidi e resterà accessibile solo a autobus ATM, taxi, mezzi di emergenza, forze dell’ordine, veicoli autorizzati e veicoli al servizio di persone con disabilità. I veicoli diretti ai parcheggi “rosso”, “verde” e “giallo” dovranno seguire percorsi obbligati tramite via A. Celi e le apposite corsie dedicate. Inoltre, dalle ore 17:30, l’uscita dello svincolo autostradale San Filippo sarà chiusa al traffico secondo ordinanza del CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane.

AREE PARCHEGGI E VIABILITÀ INTERNA

Saranno attive restrizioni e controlli anche nelle aree di parcheggio dello stadio (rosso, verde e giallo), con presidi fissi per la gestione degli accessi e dei flussi veicolari. L’utilizzo delle aree sarà consentito esclusivamente ai possessori di regolare tagliando. Al termine dei concerti, il sottopasso pedonale di collegamento tra il parcheggio “rosso” e via degli Agrumi sarà temporaneamente interdetto al passaggio per consentire il deflusso in sicurezza del pubblico.

STRADE LIMITROFE E COLLEGAMENTI SECONDARI

Per garantire la gestione dei flussi veicolari saranno adottate ulteriori misure anche sulle strade limitrofe. In particolare, lungo la strada di collegamento tra la bretella S. Filippo e la S.P. Santa Lucia, sarà attivo il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 17.00 del 30 giugno fino alle ore 03.00 del 3 luglio, e il divieto di transito dalle ore 08.00 del 1 e 2 luglio fino alle 03.00 del giorno successivo, salvo esigenze di servizio e disposizioni della Polizia Municipale. Analoghe limitazioni interesseranno anche la strada di collegamento tra San Filippo Superiore – contrada Baglio e il parcheggio verde, con divieto di transito dalle ore 14.00 del 1 e 2 luglio fino alle 03.00 successive.

Fase precedente all’inizio dei concerti

Autobus navetta ATM: è individuata un’area di fermata per lo sbarco dei passeggeri sul lato nord di via Sacra Famiglia, nel tratto compreso tra via A. Celi e l’intersezione con via R. Livatino, nei pressi della chiesa parrocchiale. Per tale area vigeranno:

divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 17.00 del 30 giugno alle ore 03.00 del 3 luglio;

installazione della segnaletica verticale di “fermata autobus”;

delimitazione con barriere idonee e presidio del personale ATM.

Gli autobus navetta ATM, attivi sul collegamento tra Area ZIR di Gazzi (capolinea sud della tramvia) e lo stadio “F. Scoglio”, seguiranno il seguente percorso:

partenza da Gazzi/Area ZIR;

via Taormina;

via A. Celi;

via Sacra Famiglia (fermata di sbarco);

proseguimento su via R. Livatino, via 1A;

rientro su via A. Celi in direzione Gazzi.

Autobus privati provenienti dal circuito autostradale

Gli autobus privati accederanno dalla tangenziale e percorreranno lo svincolo San Filippo e la bretella di collegamento (via N. Carosio), fino alle ore 17.30. Successivamente, la chiusura dello svincolo autostradale comporterà l’uscita obbligatoria allo svincolo “Messina Gazzi”.

Le modalità di attestamento saranno le seguenti:

prima scelta: strada perimetrale dello Stadio “F. Scoglio”;

saturata quest’area: bretella di via N. Carosio (lato valle della rotatoria del “parcheggio rosso”), con disposizione in carreggiata secondo le indicazioni della Polizia Municipale;

ulteriore saturazione: utilizzo della carreggiata in direzione mare-monte e, successivamente, monte-valle.

Gli autobus faranno scendere i passeggeri e resteranno in sosta fino al termine del concerto. In caso di ulteriore afflusso i mezzi saranno indirizzati lungo il collegamento tra la bretella di via N. Carosio e la S.P. Santa Lucia, sempre sotto coordinamento della Polizia Municipale.

Fase successiva al termine dei concerti

Autobus navetta ATM

Per il servizio di deflusso, gli autobus navetta ATM si attesteranno:

sul lato est di via A. Celi, lato valle, in direzione sud-nord;

in prossimità della bretella dello svincolo San Filippo (via N. Carosio), provenendo dallo svincolo di Tremestieri.

Autobus privati

Al termine del concerto, gli autobus privati partiranno secondo le indicazioni della Polizia Municipale e seguiranno i seguenti percorsi:

Autobus su bretella via N. Carosio (direzione monte–mare) proseguiranno fino a via A. Celi in direzione sud e quindi verso lo svincolo di Tremestieri per l’immissione in autostrada.

proseguiranno fino a via A. Celi in direzione sud e quindi verso lo svincolo di Tremestieri per l’immissione in autostrada. In alternativa (su disposizione della Polizia Municipale) potranno percorrere la bretella in direzione mare–monte, effettuando inversione di marcia nel by-pass a monte di via A. Celi, per poi immettersi nella tangenziale autostradale.

potranno percorrere la bretella in direzione mare–monte, effettuando inversione di marcia nel by-pass a monte di via A. Celi, per poi immettersi nella tangenziale autostradale. Autobus lungo strada perimetrale dello stadio e bretella S. Filippo (mare-monte)

proseguiranno direttamente verso la tangenziale autostradale.

proseguiranno direttamente verso la tangenziale autostradale. Autobus lungo collegamento bretella S. Filippo – S.P. Santa Lucia percorreranno la S.P. Santa Lucia in direzione monte-mare, fino a via A. Celi e quindi allo svincolo di Tremestieri per l’accesso all’autostrada.

LIMITAZIONI AI MEZZI PESANTI E DIVIETI GENERALI

Per l’intera area interessata sarà inoltre disposto il divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate dalle ore 14.00 del 1 e 2 luglio fino alle ore 03.00 del giorno successivo, su un ampio asse viario che comprende via La Farina, via U. Bonino, via Taormina, via A. Celi, via G. La Pira, ex S.S. 114 e viale Europa, con deviazioni obbligatorie sugli svincoli autostradali di Messina Centro e Tremestieri.

È inoltre previsto il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta dalle ore 21.00 del 30 giugno fino alle ore 03.00 del 3 luglio lungo la ex S.S. 114, via G. La Pira, via A. Celi e via Taormina nel tratto compreso tra la rotatoria “Alfio Ragazzi” e viale Gazzi, oltre ad ulteriori divieti in via Orso Mario Corbino nelle fasce orarie dedicate.

TRASPORTO PUBBLICO, NAVETTE E TAXI

Per agevolare l’afflusso del pubblico sarà potenziato il servizio di trasporto pubblico con navette ATM attive dai parcheggi cittadini, oltre a quello ZIR, Villa Dante, Zaera, Cavalcavia F.S., Cavallotti, Annunziata Ovest e Annunziata Est, con collegamenti diretti verso lo stadio. Le fermate principali saranno istituite in via Sacra Famiglia, nei pressi della chiesa parrocchiale, e in viale della Libertà, in prossimità della Scalinata Ringo, con percorsi dedicati sia prima che dopo gli eventi. Sarà inoltre istituita un’area riservata ai taxi nello slargo della bretella dello svincolo San Filippo (via N. Carosio), in corrispondenza dell’area parcheggio rosso.