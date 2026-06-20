Messina, tutto pronto per la consegna degli alloggi a 14 famiglie di via Letterio La Rocca

Saranno consegnati lunedì 22 giugno alle ore 16.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, gli alloggi destinati a 14 nuclei familiari provenienti dall’area di risanamento “C” di via Letterio La Rocca (Area 33). L’iniziativa rappresenta un nuovo passo nel percorso di risanamento delle aree di degrado abitativo della città di Messina, con la consegna delle nuove abitazioni alle famiglie interessate. L’appuntamento, aperto alla stampa, vedrà la presenza del Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle baraccopoli di Messina Renato Schifani, del sindaco di Messina Federico Basile, del sub commissario Santi Trovato e dell’amministratore unico di ArisMè Fabrizio Gemelli.