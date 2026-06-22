Messina, tutto pronto per III Torneo Internazionale dello Stretto di Rugby: il programma

Messina si prepara ad accogliere il III Torneo Internazionale dello Stretto, manifestazione organizzata dalla Old Rugby Messina 1980 e in programma il 26 e 27 giugno presso lo Stadio del Rugby “Arturo Sciavicco” di Sperone. La conferenza stampa di presentazione si terrà martedì 23 giugno 2026, alle ore 10.00, nella Sala Ovale di Palazzo Zanca. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più significativi del panorama rugbistico siciliano e coniuga sport, amicizia e confronto internazionale, coinvolgendo sia le formazioni veterane sia i giovani talenti del rugby europeo.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Messina, Federico Basile, a testimonianza dell’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le iniziative sportive che promuovono il territorio e i valori dell’inclusione, della partecipazione e della crescita giovanile. Interverranno Danilo Grillo, Presidente della Old Rugby Messina 1980, e Riccardo Solano, Vice Presidente del Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Rugby. A moderare sarà la giornalista Valentina Di Salvo. Nel corso della conferenza sarà illustrato il programma completo del torneo, insieme alle squadre partecipanti, alle attività previste durante il fine settimana e al valore sportivo e turistico dell’iniziativa.

Il III Torneo Internazionale dello Stretto prenderà il via venerdì 26 giugno con l’accoglienza delle delegazioni ospiti nell’area di Capo Peloro, momento dedicato alla conoscenza reciproca e alla valorizzazione del territorio messinese. Sabato 27 giugno spazio alla competizione sportiva con il Torneo Veterani Old Rugby e, nel pomeriggio, con il prestigioso Test Match Internazionale Under 18 tra CUS Catania e Brecon RFC, formazione del Galles. L’appuntamento offrirà ai giovani atleti un’importante occasione di confronto internazionale, rafforzando il legame tra sport, territorio e promozione della cultura rugbistica.