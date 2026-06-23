Messina, tragedia a Tripi: precipita durante un’escursione, muore un anziano

Un anziano di 77 anni è morto dopo essere precipitato, per cause ancora in corso di accertamento, lungo una scarpata mentre si trovava in una zona impervia a Tripi, in provincia di Messina, per la raccolta di origano. L’impatto con la strada è stato violentissimo. Le ferite e i traumi riportati nella caduta sono risultati immediatamente gravissimi e, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Inutili i tentativi di soccorso all’anziano signore

Dopo la caduta, sono stati avviati i tentativi di soccorso. L’intervento, sebbene tempestivo, non è riuscito a salvare l’uomo. I traumi riportati nel violento impatto hanno vanificato ogni manovra. La morte del 77enne ha trasformato l’escursione in un dramma che ha colpito le comunità del comprensorio, in particolare Falcone, paese di origine della vittima, e Tripi, territorio in cui si è verificata la tragedia.