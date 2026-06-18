Messina, torna l’isola pedonale a Torre Faro | DETTAGLI

Torna l’isola pedonale a Torre Faro a Messina. Il provvedimento scatterà sabato 20 giugno e resterà in vigore fino al 13 settembre, accompagnando l’intera fase centrale della stagione balneare. Come ogni anno, il provvedimento mira a limitare l’afflusso dei veicoli privati nel centro di Torre Faro. La scelta risponde alla necessità di rendere più sostenibile la mobilità durante la stagione estiva, riducendo l’impatto ambientale e migliorando le condizioni di sicurezza per residenti, pedoni, famiglie e bagnanti.

Potenziamento del trasporto pubblico locale

Il cuore del piano estivo è rappresentato dall’incentivazione del trasporto pubblico locale. L’Atm è stata chiamata a uno sforzo organizzativo per potenziare i collegamenti tra le aree di parcheggio, i punti di interscambio e le spiagge di Torre Faro. L’obiettivo è offrire un’alternativa concreta all’utilizzo dell’auto privata, rendendo più semplice raggiungere il borgo e le zone balneari senza contribuire all’aumento del traffico interno. Il potenziamento dei collegamenti diventa così una misura fondamentale per accompagnare le limitazioni alla viabilità e per favorire una fruizione più ordinata del territorio. Il sistema immaginato punta a collegare parcheggi e punti strategici con le aree di maggiore interesse, in modo da distribuire meglio gli arrivi e ridurre la necessità di accedere direttamente in auto al centro di Torre Faro.