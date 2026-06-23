Messina, torna l’abbonamento estivo di Atm per gli Under 18

Anche per l’estate 2026 ATM Messina rinnova l’iniziativa dedicata ai più giovani con il ritorno dell’abbonamento Under 18. La tessera è rivolta ai ragazzi che non hanno ancora compiuto 18 anni e ai giovani di 18 e 19 anni che erano già titolari dell’abbonamento scolastico ATM per l’anno 2025/2026. L’abbonamento potrà essere acquistato presso il Front Office di via La Farina e nei box vendita ATM di Annunziata, Cavallotti e ZIR al costo di 35 euro.

La validità è prevista dal 1° luglio al 30 settembre 2026 e consentirà di viaggiare senza limiti di orario

La validità è prevista dal 1° luglio al 30 settembre 2026 e consentirà di viaggiare senza limiti di orario su tutte le linee del trasporto pubblico cittadino. L’iniziativa, promossa da ATM in sinergia con il Comune di Messina, punta a incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici anche durante la stagione estiva, offrendo ai giovani un modo sicuro e conveniente per raggiungere le spiagge e i principali luoghi della movida cittadina.

Le spiegazioni di Basile e Picciolo

“Riproponiamo l’abbonamento Under 18 con un obiettivo ben preciso: invogliare sempre più giovani a utilizzare i mezzi pubblici anche per andare in spiaggia o nei locali della movida estiva. I bus rappresentano una valida alternativa ai mezzi a due ruote e alle auto private e contribuiscono a rendere le nostre strade più sicure”, afferma il sindaco Federico Basile. “Il servizio di trasporto pubblico ha raggiunto in città elevati standard di qualità e puntualità, sia nelle ore diurne sia in quelle notturne, diventando un punto di riferimento affidabile anche per le giovani generazioni. Per questo riproponiamo anche quest’anno l’abbonamento estivo Under 18 a un prezzo accessibile, consapevoli dell’apprezzamento che questa iniziativa riscuote tra i ragazzi e le loro famiglie”, dichiara il direttore generale di ATM, Pietro Picciolo.